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PACIFIC MOBILE NETWORK DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
23 100 000 €
Pays
Secteur(s)
Régional - Pacifique : 23 100 000 €
Télécom : 23 100 000 €
Date(s) de signature
22/10/2008 : 3 700 000 €
22/10/2008 : 3 900 000 €
22/10/2008 : 4 800 000 €
7/11/2008 : 10 700 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2008
Statut
Référence
Signé | 22/10/2008
20080018
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Pacific Mobile Network Development

Private sector operation

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 40 million (to be confirmed).
USD 129 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at building a competitive GSM mobile network in a number of Pacific Island States. The project concerns the expansion of existing networks and the introduction of competition in several markets.

The project improves coverage and service levels in mobile communication in the Pacific Region and is in line with the objectives of the Cotonou Agreement.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project was located in Europe, it would not fall under Annex I or II of EIA directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Mobile networks based on GSM/UMTS technology have limited environmental effects. Potential health risks from electromagnetic radiation are still under study at an international level considering the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) thresholds as appropriate. The visual impact of base station towers or other impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.Due to the specific nature of these islands, the related measures will require particular attention in the appraisal.

If the project was located in Europe, no public procurement procedures would be required due to its competitive nature. As the promoter is launching an alternative operation in order to bring competition to the market on several of the islands, private sector procedures might be acceptable. The local market conditions and the effectiveness of the procurement procedures are being assessed as part of the appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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