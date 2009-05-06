Mombasa-Nairobi Transmission Line

Fiche récapitulative
Kenya Electricity Transmission Company (KETCo)
Construction of a 450 km long 400 kV double-circuit power transmission line from Mombasa to Nairobi, construction of a 19 km 220 kV double-circuit line in Nairobi area, and expansion of substations in both Nairobi and Mombasa.
The project is primarily intended to transfer power generated in the coast area to the main load centre around Nairobi, the capital. The Government of Kenya’s electrification target is to add 1 million consumers to the grid over the next 5 years. This will require substantial investments in both generation and transmission. Substantial new thermal generation capacity is planned in Mombasa. The project is designed to evacuate this new power capacity to Nairobi.
Due to the project’s characteristics, the Kenyan legislation requires an environmental impact assessment. A consultant has therefore prepared an EIA report which identifies a number of issues such as the vicinity of a national park and the need of moving up to 280 households. Public consultations have highlighted the need for adequate and timely compensation of affected people. The environmental authority has issued its approval of the project.
Procurement of supplies envisaged to be financed by the EIB will be in line with the Bank’s Guide to Procurement to which the promoter is familiar. Other contracts will also be tendered internationally, in line with the rules of the other lenders involved.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.