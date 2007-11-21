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HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION

Signature(s)

Montant
15 046 467,03 €
Pays
Secteur(s)
Nicaragua : 15 046 467,03 €
Énergie : 15 046 467,03 €
Date(s) de signature
30/03/2009 : 15 046 467,03 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
21 novembre 2007
Statut
Référence
Signé | 30/03/2009
20070358
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Hydro Refurbishment and Transmission

Empresa Nacional de Transmision Eléctrica

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 15 million.
EUR 85 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns a government programme to refurbish and strengthen critical areas of the electricity sector in Nicaragua. Main components are two hydro power plant refurbishments, transmission and substation strengthening.

Contribute to securing in the long term the amount of hydro generation in the country’s electricity system in an environmentally sustainable way.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project requires an Environmental Impact Assessment both, under EIB guidelines and under national legislation. Complete environmental details will be assessed during project appraisal.

The promoter will be asked to publish all contracts to be part-financed by the Bank in the Official Journal of the European Union, and procure them in line with EIB guidelines for public sector operations.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Lίnea de Transmisión Anillo de 230 KV Los Brasiles - San Benito - Masaya
Date de publication
27 Nov 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80048302
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070358
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental y Social para Proyectos de Transmision y Transformacion - Reubicación y Modernizatión de la Subestación Matagalpa
Date de publication
27 Nov 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80052910
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070358
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental (EIA) - Lίnea de Transmisión 138 KV San Ramón - Matiguás
Date de publication
27 Nov 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80052705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070358
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Construcción de Anillo de 138 KV y Conversión de Subestaciones en la zona de Occidente - Programa de Gestión Ambiental
Date de publication
27 Nov 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80047749
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070358
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - HYDRO REFURBISHMENT AND TRANSMISSION - Estudio de Impacto Ambiental - Subestación Chichigalpa de 138 KV
Date de publication
27 Nov 2017
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
80054445
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070358
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Nicaragua
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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