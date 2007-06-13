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ONE - PROJETS HYDROELECTRIQUES II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 150 000 000 €
Énergie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
27/12/2007 : 150 000 000 €
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2007
Statut
Référence
Signé | 27/12/2007
20070082
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
One-Projets Hydroélectriques II
Office National de l’Electricité.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
EUR 335 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Creation and extension of hydropower schemes (in particular: construction of a pumped storage power station in Abdelmoumen; extension of the Afourer pumped storage power station; construction of a hydropower plant at Tillouguit) plus the installation of remote management systems at existing hydropower plants.

To optimise the operation of ONE’s power generation plant and reduce production costs by storing power generated at off-peak times in order to meet the requirements of a heavy load curve at peak times.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The hydropower schemes under the project would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC if located within the EU. This would leave it to the competent national authority to determine the requirement for an EIA based on the screening criteria specified in Annex III of the same directive.

According to national legislation for such a project, the environmental authorities require the promoter to prepare an environmental impact assessment (EIA), including an environmental action plan. The high voltage power lines connecting the schemes to the grid will probably also be subjected to an EIA. Studies will be carried out during appraisal to verify that the project is in line with EU environmental and social procedures, subject to local conditions and law.

By virtue of substituting for alternative fossil fuel-fired generation and thereby contributing to a reduction in greenhouse gases, the hydropower project may be eligible for registration under the Kyoto Protocol.

The Bank will ensure that the promoter implements the project in accordance with the EIB’s Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen
Date de publication
7 Mar 2016
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63114703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20070082
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Maroc
Disponible au public
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ou Lien vers la source
Lien vers la source
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07/03/2016 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - One-Projets Hydroélectriques II - Project de Station-transfert d'energie par pompage d'Abdelmoumen
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One-Projets Hydroélectriques II
Fiche technique
ONE - PROJETS HYDROELECTRIQUES II
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