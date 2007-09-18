Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

S&CF TRANSPORT FRAMEWORK FACILITY

Signature(s)

Montant
1 319 035 028,4 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 1 319 035 028,4 €
Transports : 1 319 035 028,4 €
Date(s) de signature
23/07/2010 : 389 241 369 €
18/12/2008 : 396 683 724 €
13/12/2007 : 533 109 935,4 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Satov - Znojmo - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Benesov - Strancice - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Doubi - Tabor - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Beroun – Zbiroh Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Optim Mosty u Jabl-Cesky Tesin Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zbiroh – Rokycany - CS
Communiqués associés
République tchèque : 14 milliards de CZK pour des projets d’infrastructures de transport prioritaires
Related sub-project
ROAD I 38 MORAVSKE BUDEJOVICE BYPASS
Related sub-project
OPTIM H DVORISTE-C BUDEJOVICE LINE
Related sub-project
R48 RYCHALTICE - FRYDEK-MISTEK
Related sub-project
PRAGUE RAILWAY STATION-PLATFORMS I-IV
Related sub-project
OPTIMISATION OF BEROUN-ZBIROH-ROKYCANY LINE
Related sub-project
OPTIM MOSTY U JABL-CESKY TESIN LINE
Related sub-project
ELECTRIFICATION ZABREH - SUMPERK

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2007
Statut
Référence
Signé | 03/12/2007
20070045
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
S&CF Transport Framework Facility
Ministry of Transport of the Czech Republic
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
CZK 34 billion.
CZK 225 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports investments to be included under the Operational Programme for Transport 2007-13 (OPT), part of the Czech National Strategic Reference Framework (NSRF), cofinanced by EU Structural and Cohesion Funds grants.

The project aims to facilitate and accelerate the implementation of key investment schemes within the Czech transport sector in accordance with European priorities. The overall programme is expected to facilitate economic growth in the country and accelerate convergence with the Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The Borrower will be requested to insure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

Projets associés
Related sub-project
ROAD I 38 MORAVSKE BUDEJOVICE BYPASS
Related sub-project
OPTIM H DVORISTE-C BUDEJOVICE LINE
Related sub-project
R48 RYCHALTICE - FRYDEK-MISTEK
Related sub-project
PRAGUE RAILWAY STATION-PLATFORMS I-IV
Related sub-project
OPTIMISATION OF BEROUN-ZBIROH-ROKYCANY LINE
Related sub-project
OPTIM MOSTY U JABL-CESKY TESIN LINE
Related sub-project
ELECTRIFICATION ZABREH - SUMPERK
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Satov - Znojmo - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Benesov - Strancice - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Doubi - Tabor - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Beroun – Zbiroh Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Optim Mosty u Jabl-Cesky Tesin Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zbiroh – Rokycany - CS
Communiqués associés
République tchèque : 14 milliards de CZK pour des projets d’infrastructures de transport prioritaires

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
République tchèque : 14 milliards de CZK pour des projets d’infrastructures de transport prioritaires
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Satov - Znojmo - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Benesov - Strancice - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Doubi - Tabor - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Beroun – Zbiroh Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Optim Mosty u Jabl-Cesky Tesin Line - EN
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Zbiroh – Rokycany - CS
Related sub-project
ROAD I 38 MORAVSKE BUDEJOVICE BYPASS
Related sub-project
OPTIM H DVORISTE-C BUDEJOVICE LINE
Related sub-project
R48 RYCHALTICE - FRYDEK-MISTEK
Related sub-project
PRAGUE RAILWAY STATION-PLATFORMS I-IV
Related sub-project
OPTIMISATION OF BEROUN-ZBIROH-ROKYCANY LINE
Related sub-project
OPTIM MOSTY U JABL-CESKY TESIN LINE
Related sub-project
ELECTRIFICATION ZABREH - SUMPERK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes