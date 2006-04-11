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BULGARIA EU FUNDS COFINANCING 2007-13

Signature(s)

Montant
700 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 700 000 000 €
Déchets solides : 28 000 000 €
Eau, assainissement : 322 000 000 €
Transports : 350 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2007 : 28 000 000 €
14/12/2007 : 322 000 000 €
14/12/2007 : 350 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 juillet 2007
Statut
Référence
Signé | 14/12/2007
20060411
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Bulgaria EU Funds co-financing 2007-13 projects
The Republic of Bulgaria, through the Ministry of Finance (Borrower and Payment authority for the EU programmes), and other Ministries involved as Management Authorities in the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-13, as well as in measures included in European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) programme.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
The EIB loan is expected to cover up to 20% of the eligible cost.
The cost eligible to the Bank’s project will be determined during appraisal as a part of the NSRF and Rural Development programmes. It is expected to amount to about EUR 3.5 billion,.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support a number of investment schemes eligible to the Structural Funds and Cohesion Fund grants in the programming period 2007-13. These will be included in the relevant Operational Programmes in the areas of industry, services, transport, environment, local basic infrastructure, research and development, information society, measures of rural development and others.

The project aims at both facilitating and accelerating the implementation of investment schemes responding to EU policy priorities for the further development of the economy and its faster integration into the Union’s. Through the support of its technical services, as well as that from Jaspers, Jeremie and Jessica, the EIB group will also give a contribution to the overall programme implementation of the Bulgarian NSRF and Rural Development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

These will be verified according to current environmental impact legislation in the Republic of Bulgaria in line with relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC).

EU Directives for procurement have been transposed into national Bulgarian legislation. Tenders will be organized in compliance with EU requirements, which is also a precondition for EU grant support. Tender notices will be published, as appropriate, in the EU Official Journal. Application of EU procedures by the Bulgarian authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - SEPTEMVRI - PLOVDIV RAIL (FL20060411)
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88809128
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20060411
Secteur(s)
Transports
Eau, assainissement
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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