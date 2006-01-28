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OMVG - INTERCONNECTION

Signature(s)

Montant
102 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 20 000 000 €
Guinée : 82 000 000 €
Énergie : 102 000 000 €
Date(s) de signature
5/12/2022 : 17 000 000 €
23/11/2015 : 20 000 000 €
23/11/2015 : 65 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
16 juillet 2015
Statut
Référence
Signé | 23/11/2015
20060128
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
OMVG - INTERCONNECTION
ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE GAMBIE (OMVG)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 102 million
EUR 426 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction de 930 km de lignes électriques à 225 kV et de 10 postes de transformation haute tension / moyenne tension permettant l’échange d’électricité entre les quatre pays membres de l’OMVG.

Le projet vise à atténuer le déficit chronique en électricité de ces pays et à favoriser le développement d’un marché régional d’échange d’énergie électrique. Il devrait permettre à moyen le développement du potentiel hydroélectrique de la Guinée. Le projet OMVG est la dernière liaison manquante pour interconnecter la région d’Afrique de l’Ouest. Sa mise en œuvre devrait intervenir entre 2016 et 2018.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet a fait l'objet d'études d'impact environnemental et social (EIES) appropriées. L'EIES mise à jour récemment reconnaît que certaines sections de la ligne de transmission traversent des zones écologiquement sensibles. Cependant, elle fournit des mesures d'atténuation et des options de routage adéquates.

La Banque s'assurera que la réalisation du projet se fasse dans le respect des règles de passation de marché de la BEI, comme stipulé dans son Guide de Passation des Marchés.

Commentaires

La disponibilité d’une électricité fiable, à faible coût et respectueuse de l’environnement est un préalable au développement des activités socio-économiques. Le projet OMVG est une des priorités du système d’Echange Electrique Ouest Africain (EEOA – WAPP).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EIA - OMVG - INTERCONNECTION
Date de publication
22 Jul 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60471102
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - OMVG - INTERCONNECTION
Date de publication
18 Dec 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63688019
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OMVG - INTERCONNECTION - Identification des zones exemptées d’un plan de réinstallation
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86916211
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Actions de Réinstallation
Date de publication
27 Sep 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87175475
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de transport d'éléctricité Sénégal
Date de publication
2 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92732266
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Electrical substations in Gambia
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92727718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des lignes de l'interconnection en Guinée
Date de publication
3 May 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92729023
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Gambia
Date de publication
3 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92729630
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acção de Reinstalação (PAR)
Date de publication
29 Nov 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124598508
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plano de Acções de Reassentamento (PAR)
Date de publication
29 Nov 2019
Langue
portugais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124581777
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - OMVG - INTERCONNECTION - Plan d'Action de Réinstallation (PAR) - Postes de transformation électrique en Guinée
Date de publication
28 Nov 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
124586823
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20060128
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Guinee
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
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