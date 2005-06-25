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MONTENEGRO RAILWAYS II

Signature(s)

Montant
14 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 14 000 000 €
Transports : 14 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2008 : 7 000 000 €
3/01/2011 : 7 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 septembre 2006
Statut
Référence
Signé | 30/09/2008
20050625
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Montenegro Railways II

Zeljeznica Crne Gore a.d.
(Railways of Montenegro Ltd.)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 34 million.
EUR 68 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The proposed project consists of the rehabilitation of railway infrastructure along the main trunk line connecting the Port of Bar and the capital Podgorica with Belgrade and Pan-European Corridor X, as well as the acquisition of selected items of rolling stock for maintenance and regional passenger services.

The transport sector is important to the Montenegrin economy, and the railways play a critical role, also given the insufficient road network and the mountainous terrain, in ensuring movements of freight, particularly bulk items such as ores, steel and agricultural products. Railways are also a key transport mode for the Adriatic Port of Bar. Improvements in the railway infrastructure will enable the railways to respond to the demand and fully perform this role. This will benefit the economy of Montenegro which still relies on certain industries to generate most of the added value and employment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed project comprises the rehabilitation of existing infrastructure on the existing alignment. It would therefore neither fall under Annex I nor Annex II of the EU Directive, thus not requiring an EIA. Taking into account the review of documentation concerning the project, no significant environmental problems are foreseen and the operation should have a rather limited environmental impact.

The Promoter is aware of the Bank procedures regarding procurement. Procurement procedures will be checked for consistency with the Bank’s guidelines.

Commentaires

Railways

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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