Montenegro Railways II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Zeljeznica Crne Gore a.d.
(Railways of Montenegro Ltd.)
The proposed project consists of the rehabilitation of railway infrastructure along the main trunk line connecting the Port of Bar and the capital Podgorica with Belgrade and Pan-European Corridor X, as well as the acquisition of selected items of rolling stock for maintenance and regional passenger services.
The transport sector is important to the Montenegrin economy, and the railways play a critical role, also given the insufficient road network and the mountainous terrain, in ensuring movements of freight, particularly bulk items such as ores, steel and agricultural products. Railways are also a key transport mode for the Adriatic Port of Bar. Improvements in the railway infrastructure will enable the railways to respond to the demand and fully perform this role. This will benefit the economy of Montenegro which still relies on certain industries to generate most of the added value and employment.
The proposed project comprises the rehabilitation of existing infrastructure on the existing alignment. It would therefore neither fall under Annex I nor Annex II of the EU Directive, thus not requiring an EIA. Taking into account the review of documentation concerning the project, no significant environmental problems are foreseen and the operation should have a rather limited environmental impact.
The Promoter is aware of the Bank procedures regarding procurement. Procurement procedures will be checked for consistency with the Bank’s guidelines.
Railways
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Vidéos
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.