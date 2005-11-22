E18 GRIMSTAD - KRISTIANSAND PPP

Upgrade, operate and maintain the E18 motorway between Grimstad and Kristiansand including the design, construction, finance and operation of 38km of new motorway in southern Norway.

The Project is expected to create benefits in user cost, time savings and accident reduction. The project will shorten the distance between Grimstad and Kristiansand by approximately 3 kilometres and reduce the travelling time from 40 minutes to 30 minutes and thus result in a quicker road connection for trunk traffic and better accessibility for local traffic in the area. At the same time, the development will provide a better residential environment along the existing road.

This Project is of common interest to the EU as it concerns the upgrade of one of the main connections between the south of Norway and the EU. E18 is an important infrastructure link for commodity producers, companies and markets that depend on an efficient transport route.