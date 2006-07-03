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CAPRIVI INTERCONNECTOR

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Namibie : 35 000 000 €
Énergie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2008 : 35 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2006
Statut
Référence
Signé | 19/12/2008
20050272
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Caprivi Interconnector
Namibia Power Corporation (Pty) Ltd (NamPower)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 90 million.
Approx. EUR 365 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a 400 MWe, 1250 km transmission connection for reinforcing the electricity transmission interconnection between Zambia, Namibia and South Africa.

Export of hydro electricity, support of a competitive regional power market and improved security of supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will comply with both national standards and international recommendations in the field of environment and the protection of nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Commentaires

Electricity

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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High voltage power connection between transmission networks of Namibia, Zambia and other member countries of Southern African Power Pool
Caprivi Interconnector
©To be defined
High voltage power connection between transmission networks of Namibia, Zambia and other member countries of Southern African Power Pool
Caprivi Interconnector
©To be defined

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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