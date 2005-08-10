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METRO CASH & CARRY VIETNAM

Signature(s)

Montant
38 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Viêt Nam : 38 000 000 €
Services : 38 000 000 €
Date(s) de signature
9/03/2006 : 38 000 000 €
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Prêt de la BEI en faveur de la distribution en gros au Viêt Nam

Fiche récapitulative

Date de publication
10 août 2005
Statut
Référence
Signé | 09/03/2006
20050173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Metro Cash & Carry Vietnam
Metro Cash & Carry Vietnam Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
40 EUR million
80 EUR million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of 5 Junior Wholesale Cash & Carry Stores (6000 to 9000 sq. m sales area).

The project is part of Metro's expansion in Vietnam. Metro Cash & Carry offers three types of store formats: Classic, Junior and Eco. In this way, the company is able of adjusting to the different market conditions and the varying regional customer needs.

For the purpose of the Vietnamese market, Metro Cash & Carry has adopted the Junior format, which is also widely used in eastern and southern Europe. This stores format is particularly suited for locations with a smaller trading area, offering a wide variety of food products supplemented by an extensive non-food programme to its commercial customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Cash and Carry outlets can be included in the Annex II of the Council directive 97/11. However there is not EU common mandatory thresholds for EIA, applicable to these commercial outlets and in several EU countries the requirement of an EIA is established case by case. If an EIA is required by the national legislation of Vietnam will be elucidated during appraisal. Main environmental risks are traffic increase and the ones originated from location. Although sites are usually positioned in the outskirts of the cities with direct access to main roads it will be verified that the stores are not located in sensible or nature protected areas. The promoter is committed to environmental protection and considers it as a strategic task. The group-wide environmental guidelines have been in force since 1997 and an ‘Environmental Management System’ ensures that the principles laid down in the guidelines are implemented in the corporate processes at all levels.

The promoter utilises procurement procedures, which are usual in the sector and are satisfactory to the EIB. EU procurement Directives are not applicable.

Commentaires

Wholesale Trade.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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