Fiche récapitulative
Athens Concert Hall Organisation (OMMA)
Contact: Mr Manolopoulos
The proposed project consists of the study, design, construction and equipping of a number of multi-purpose halls with associated service spaces, a banqueting hall with associated service and foyer spaces, a Music Library, congress and commercial facilities, underground parking as well as appropriate technical, sound and light equipment for venues of such nature. Adaptations and additions to the current building are also included in the project to ensure its integration to the new construction. The project includes an underground link with the near-by Metro station thus ensuring safe access to the public transport network.
The Athens Concert Hall is a modern cultural and educational point of reference to the Athens metropolitan area. The extension of the current Concert Hall by the project under consideration will offer a unique asset in line with metropolitan Athens’ rich cultural heritage. The project also includes the underground link of the Athens Concert Hall with the nearby station of the Athens Metro, which in essence will lead to substantial time savings for visitors and spectators and significantly reduce the use of private car/taxi alternatives which continuously contributes to major traffic problems in the area.
The Bank requires of the Promoter to fully comply will all relevant EU legislation in the field of the environment.
The Bank requires of the Promoter to fully comply with the provisions of the relevant EU procurement legislation.
Regional Development and improvement of the Urban Environment and Human Capital.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.