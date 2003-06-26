ESM POWER SUBSTATIONS

Signature(s)
Fiche récapitulative
The project concerns the construction/replacement of 400 and 110 kV power substations in the country (Skopje 5, Skopje 4, Petrovec, and Dracevo), the construction of ancillary transmission lines and related infrastructure all to be confirmed during appraisal.
The project is integral to a larger restructuring of the power sector in FYR of Macedonia, outlined by the Government, as well as to agreements made to establish a regional electricity market and interconnections in South-eastern Europe by 2005. The objective of the project is to contribute to the reduction in power system losses and bottlenecks, and to allow better use of existing generating capacity by improving operational efficiency.
Following EU standards, the project would not fall under the environmental impact assessment directive. The project is unlikely to impact any nature conservation site. These issues will be reviewed to ensure that each project component has been or will be adequately assessed for compliance with environmental regulations in FYROM and in line with EU standards.
EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable. It is intended that the components to be financed by the Bank will be published in the OJEC; some have already been published internationally.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.