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AQUAFIN WASTE WATER V - AFI

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 250 000 000 €
Eau, assainissement : 250 000 000 €
Date(s) de signature
7/07/2005 : 75 000 000 €
17/09/2003 : 75 000 000 €
11/09/2002 : 100 000 000 €
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75 mio d'EUR pour la Gestion des Eaux en Flandre (Belgique)
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100 mio d'EUR pour le secteur de l'eau en Flandres, Belgique

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juillet 2002
Statut
Référence
Signé | 11/09/2002
20010594
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Aquafin Waste Water V - AFI
Aquafin N.V.M Johan Maes, Finance Director
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 mio
EUR 340 mio
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of waste-water collection and treatment facilities in the Flemish Region.

The project will improve the condition of the aquatic environment and enable the Flemish Region to make further progress towards compliance with the requirements of the Urban Wastewater Treatment Directive.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment program will improve aquatic environmental conditions throughout the Flemish Region, declared sensitive in its entirety.

The Promoter will follow the public tendering procedures for the works, services and supplies markets.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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