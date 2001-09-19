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ST PETERSBURG WASTEWATER

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Russie : 25 000 000 €
Eau, assainissement : 25 000 000 €
Date(s) de signature
23/12/2003 : 25 000 000 €
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25 mio d’EUR pour améliorer la qualité de l’eau à Saint-Pétersbourg

Fiche récapitulative

Date de publication
19 septembre 2001
Statut
Référence
Signé | 23/12/2003
20010256
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SUE Vodokanal of St. Petersburg.42, Kavalergardskaya Str.193015 - St.Petersburg
St. Petersburg
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 150 million
The project will be operated to meet HELCOM recommendations for wastewater treatment. It will have a significant effect in terms of reducing BOD and nutrients loads to the Gulf of Finland
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Treat the sewage of approx. 0.7 million population, currently discharged into the Baltic Sea without adequate treatment due to insufficient treatment capacity in the St. Petersburg area

Wasterwater treatment

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Contracts financed by the EIB will be subject to international competitive bidding

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Commentaires

In the order of EUR 15 million

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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