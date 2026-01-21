Mécanisme UE-Afrique de mise en œuvre de projets d’infrastructure au titre de « Global Gateway »

Ce programme appuie la mise en place d’investissements stratégiques dans les infrastructures en Afrique subsaharienne, contribuant ainsi au développement de projets d’infrastructure des secteurs public et privé. Nous accordons la priorité à des domaines tels que la mobilité, l’énergie, le climat, le numérique et la santé.

Élaboré en collaboration avec la Commission européenne, ce programme s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI à l’initiative « Global Gateway » et a pour objectif de répondre aux besoins de mise en place du « dernier kilomètre » avant qu’un projet soit prêt à recevoir un financement de la BEI.