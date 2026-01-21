Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Mécanisme UE-Afrique de mise en œuvre de projets d’infrastructure au titre de « Global Gateway »

Ce programme appuie la mise en place d’investissements stratégiques dans les infrastructures en Afrique subsaharienne, contribuant ainsi au développement de projets d’infrastructure des secteurs public et privé. Nous accordons la priorité à des domaines tels que la mobilité, l’énergie, le climat, le numérique et la santé.

Élaboré en collaboration avec la Commission européenne, ce programme s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI à l’initiative « Global Gateway » et a pour objectif de répondre aux besoins de mise en place du « dernier kilomètre » avant qu’un projet soit prêt à recevoir un financement de la BEI.

Entités admissibles

Ce programme est ouvert à des projets en Afrique subsaharienne. Des projets au Sénégal, au Bénin, au Lesotho, en Éthiopie, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, en Tanzanie et aux Seychelles sont en cours ou font l’objet d’un examen en vue d’un soutien.

Le programme cible d’importants investissements publics et privés dans les infrastructures dans des domaines alignés sur l’initiative « Global Gateway ».

Les petites et moyennes entreprises ne sont pas admissibles à un soutien au titre de ce programme.

