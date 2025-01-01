Instruments financés par les donateurs

Le recours à des ressources apportées par des donateurs revêt une importance particulière dans le cadre des opérations menées dans les pays en développement, en particulier dans des environnements économiques fragiles. Dans ces pays, la BEI utilise des subventions afin d’améliorer l’impact des projets financés sur le développement, notamment en mobilisant des financements d'institutions financières partenaires et du secteur privé. Un tel recours aux subventions s’appelle le panachage de ressources.