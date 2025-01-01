Instruments financés par les donateurs

Le recours à des ressources apportées par des donateurs revêt une importance particulière dans le cadre des opérations menées dans les pays en développement, en particulier dans des environnements économiques fragiles. Dans ces pays, la BEI utilise des subventions afin d’améliorer l’impact des projets financés sur le développement, notamment en mobilisant des financements d'institutions financières partenaires et du secteur privé. Un tel recours aux subventions s’appelle le panachage de ressources.
Les contributions des donateurs peuvent appuyer des réalisations spécifiques en matière de développement, dans un secteur ou un territoire spécifique, en utilisant différents instruments :
- les subventions à l'investissement à l’investissement contribuent à réduire le montant total des besoins de financement du bénéficiaire. Ceci s'avère souvent nécessaire pour débloquer des projets présentant une rentabilité financière faible ou un risque élevé, en dépit de retombées socio-économiques élevées. Les subventions à l'investissement peuvent également cibler certains aspects d'un projet qui ajoutent une valeur sociale ou économique particulière ;
- l’assistance technique peut améliorer la qualité, l’efficacité et la viabilité d'un projet au cours de la phase de préparation ou de mise en œuvre. Cet appui peut contribuer à relever les normes et à garantir le respect des exigences environnementales et sociales. Les opérations d'assistance technique font l'objet d'une procédure d'appel d'offres. De plus amples informations sur la procédure d'appel d'offres figurent sur notre page consacrée à la passation des marchés ;
- les bonifications d’intérêts font baisser le coût global des investissements en réduisant les frais de financement, dans les cas où le promoteur de projet qui en bénéficie est confronté à des problèmes de viabilité de la dette ;
- les instruments financiers et les instruments destinés à l'investissement d'impact peuvent mobiliser des fonds d’investisseurs privés et publics en gérant certains des risques qui constituent un frein aux investissements. Ils sont généralement employés à l’appui d’opérations du secteur privé et de projets des secteurs public et privé générateurs de recettes, tels que des partenariats public-privé ayant des retombées économiques positives. Ils peuvent être employés sous les formes suivantes :
- le capital-risque (fonds propres et quasi-fonds propres), qui peut attirer d’autres bailleurs de fonds car les risques inhérents à l'investissement sont en partie pris en charge. La BEI travaille avec des fonds de capital-investissement axés sur les questions environnementales et sociales, ainsi que la gestion durable ;
- les prêts en monnaie locale, qui facilitent l'accès aux ressources financières, en particulier pour les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) et les chefs d’entreprises. La BEI s’efforce notamment d’aider les groupes mal desservis, comme les femmes et les jeunes ;
- les instruments de partage des risques, tels que les garanties couvrant les premières pertes (« tranches des premières pertes »), les garanties, la dette subordonnée ou les tranches de fonds propres de rang inférieur, qui facilitent le partage des risques entre la BEI et des banques locales en vue d’aider des MPME insuffisamment desservies ;
- les financements directs au moyen d'investissements en fonds propres ou de prêts, qui viennent à l’appui de projets ayant un impact élevé sur le développement, mais qui peuvent conduire à des pertes plus importantes. La BEI applique un processus de sélection rigoureux en ce qui concerne cet instrument.