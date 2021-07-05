L’UE, la BEI et l’État croate présentent aux représentants du secteur de l’énergie en Croatie les outils de financement et de conseil technique disponibles pour la transition vers la neutralité carbone ;

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé en 2021 entre la BEI et le ministère de l’économie et du développement durable en vue d’établir une coopération pour la mise en œuvre et le financement de projets majeurs de la Croatie dans les domaines de l’énergie, de la résilience et du climat ;

La BEI aidera la Croatie à tirer parti des possibilités offertes dans le cadre des ambitions de l’UE en matière de climat, dont le plan d’investissement du pacte vert pour l’Europe de la Commission européenne ;

La réussite de la transition énergétique est essentielle pour que l’UE devienne neutre en carbone d’ici à 2050 et pour limiter l’élévation dévastatrice des températures sur la planète.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la Commission européenne et le ministère de l’économie et du développement durable de la République de Croatie ont rencontré des représentants du secteur croate de l’énergie à l’occasion d’un séminaire de deux jours sur le financement de l’énergie. Ils ont présenté les possibilités d’investissement et le mécanisme de soutien de plusieurs milliards mis en place au titre de l’action climatique à l’échelle de l’UE et la transition vers un marché de l’énergie neutre en carbone, renouvelable et verte.

Pour soutenir sa transition énergétique et climatique vers la neutralité carbone d’ici à 2050, l’UE a mis en place plusieurs nouveaux fonds et mécanismes de financement. De plus, elle consacrera environ 20 % des financements dans le cadre du paquet « Next Generation EU » à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Le séminaire a donné un aperçu complet des possibilités de financement de l’UE, ainsi qu’un large éventail de nouveaux produits, services de conseil et possibilités de financement mis en place par la Banque européenne d’investissement à l’appui de l’action climatique et la transition énergétique des secteurs public et privé dans l’UE.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie nécessitera des investissements substantiels dans le secteur de l’énergie. La BEI souhaite que la Croatie bénéficie autant que possible de ce processus. Ces investissements contribueront à freiner la hausse des températures et à transformer l’UE et la Croatie en économies durables, vertes et circulaires, capables de créer des emplois et des revenus pour nos citoyens sans menacer l’environnement. La BEI souhaite que la Croatie reçoive tout le soutien dont elle a besoin pour opérer rapidement et efficacement sa transition énergétique. Notre séminaire n’est qu’un moyen d’atteindre cet objectif. Je voudrais remercier le ministère de l’économie et du développement durable de l’occasion qui nous a été donnée de travailler ensemble sur ces questions cruciales pour l’avenir de la Croatie, de l’UE et de la planète. »

Ivo Milatić, secrétaire d’État au ministère de l’économie et du développement durable : « En ce qui concerne le secteur de l’énergie, nous avons commencé à penser “vert” dès 2007, année où les premiers projets relatifs aux énergies renouvelables ont débuté. Nous soutenons aussi pleinement l’Union de l’énergie et avons adopté des lois et documents stratégiques à l’appui d’un nouveau secteur de l’énergie verte. Dans notre plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC), nous avons déjà fixé des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Le PNEC compte plus d’une centaine de mesures qui seront mises en œuvre au cours des dix prochaines années et des investissements importants seront nécessaires dans tous les secteurs. Nous considérons la Banque européenne d’investissement comme un partenaire important de ce processus. »

Ognian Zlatev, chef de la représentation de l’UE en Croatie : « Les changements climatiques et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle pour l’Europe et le monde. La réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et d’énergie fixés dans le cadre du pacte vert pour l’Europe transformera l’UE en une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation de ses ressources. C’est pourquoi je remercie la BEI d’avoir organisé ce séminaire et j’aimerais offrir aux autorités croates tout notre soutien dans le processus de transition vers une économie durable, verte et circulaire. »

Le séminaire sur le financement de l’énergie s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord signé en janvier 2021 entre la BEI et le ministère croate de l’économie et du développement durable, qui a élargi la coopération en matière de développement et de financement de projets clés dans les domaines de l’énergie, de la durabilité et du climat en Croatie.

Soutien de la BEI et de l’UE au plan national en matière d’énergie et de climat de la Croatie

Le plan national en matière d’énergie et de climat (PNEC) et la stratégie nationale de la Croatie prévoient des investissements importants dans l’ensemble du secteur de l’énergie, y compris dans l’hydroélectricité, les parcs éoliens, les centrales photovoltaïques solaires, l’hydrogène et la production de batteries électriques, ainsi que la rénovation et l’expansion des réseaux électriques.

Parallèlement, les investissements dans l’efficacité énergétique offrent également un potentiel important de réduction des émissions de CO 2 et de la facture énergétique pour les citoyens et les entreprises.

L’utilisation efficace et opportune de l’appui financier et consultatif proposé par la BEI, ainsi que des instruments financiers et des subventions de l’Union européenne, sera essentielle pour assurer une transition rapide et efficace, ce qui nécessite une coopération et une coordination étroites entre l’UE, l’État croate et les secteurs public et privé.