La France participe à l’alliance européenne pour l’investissement destinée à mobiliser 80 milliards d’euros en faveur des entreprises technologiques en expansion

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Le Groupe BEI, avec l’appui des 27 États membres de l’UE ainsi que d’investisseurs institutionnels privés, lance la deuxième phase de son « lnitiative champions technologiques européens » (ICTE 2.0)

Dans le prolongement du succès de la première phase, l’initiative créera une plateforme paneuropéenne d’investissement pour aider des entreprises technologiques pionnières de l’UE à devenir des cheffes de file mondiales.

AltamarCAM, Azimut Holding, Banco Santander, BBVA, Compagnia di San Paolo, Danske Bank et Green Arrow Capital comptent parmi les investisseurs institutionnels participant à l’opération.

D’une taille quatre fois supérieure à l’opération précédente, l’ICTE 2.0 triplera le nombre de méga fonds soutenus et élargira son champ d’intervention aux fonds de croissance de taille intermédiaire.

L’Europe élargit son initiative phare pour soutenir les champions technologiques : avec l’appui de l’ensemble des 27 États membres de l’UE, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et de grands investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs vont mobiliser ensemble jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements pour aider les entreprises hautement innovantes à grandir pour devenir des cheffes de file mondiales.

Les parties prenantes se sont réunies à Bruxelles, en marge de la réunion Ecofin des ministres des finances de l’UE, pour donner leur feu vert à la deuxième phase de l’Initiative champions technologiques européens, ou ICTE 2.0. L’objectif est d’acheminer des financements sous la forme d’investissements en fonds propres vers les entreprises technologiques en expansion dans le cadre d’une alliance paneuropéenne renforcée pour l’investissement.

La première phase de l’ICTE a déjà permis d’appuyer 15 méga fonds investissant activement dans des start-ups européennes qui cherchent à se développer, et favorisé le développement de 12 « licornes » (des entreprises en expansion valorisées à plus de 1 milliard d’euros) basées dans l’UE.

Dans le prolongement de ce succès, la deuxième phase de l’initiative se caractérisera par un élargissement significatif, tant en ampleur qu’en portée, avec le soutien potentiel de l’ensemble des 27 États membres de l’UE et la participation active d’investisseurs privés et institutionnels.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le partenariat lancé ce jour a pour ambition d’allier échelle et rapidité, en apportant aux entreprises pionnières européennes les fonds dont elles ont besoin pour grandir. C’est là une étape décisive pour répondre au déficit de financement des entreprises en expansion, en faisant en sorte que les idées, les technologies et les entreprises innovantes nées en Europe puissent y rester et y prospérer. »

Roland Lescure, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, a déclaré : « En Europe, nous avons des pépites dans la tech et l’intelligence artificielle. Nous devons croire en elles et leur donner les moyens de passer à l’échelle. La BEI a un rôle clé à jouer pour mobiliser des capitaux en faveur de l’innovation et aider les start-ups européennes à devenir des champions mondiaux. Des initiatives comme l’ICTE 2.0 montrent comment nous pouvons travailler ensemble pour renforcer l’écosystème technologique européen et accélérer sa croissance. »

Parmi les investisseurs privés participants figurent Danske Bank (Danemark), AltamarCAM, Banco Santander et BBVA (Espagne) ainsi que les gestionnaires d’actifs Azimut Holding et Green Arrow Capital et la fondation Compagnia di San Paolo (Italie). D’autres rejoindront l’initiative ultérieurement.

Philippe Tibi, de l’initiative Tibi : « Nous soutenons pleinement le lancement de l’ICTE 2.0 et espérons que sa levée de fonds rencontrera un grand succès auprès des investisseurs publics comme privés. La phase précédente de l’initiative a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l’ambition et de l’efficacité de l’écosystème du capital-risque pour les entreprises en phase avancée de développement. Nous sommes heureux de nous associer à une organisation hautement compétente dont l’action est, par essence, paneuropéenne. L’initiative Tibi poursuit exactement les mêmes objectifs et considère l’ICTE 2.0 comme une opportunité attrayante pour ses investisseurs. »

Objectifs d’investissement

L’ICTE 2.0 a pour objectif de lever jusqu’à 15 milliards d’euros, soit environ quatre fois plus que le fonds de fonds initial lancé en 2023, pour mobiliser ensuite jusqu’à 80 milliards d’euros d’investissements au total, en faveur de plus de 1 500 entreprises en expansion en Europe.

La taille de l’ICTE 2.0 sera déterminée au cours du second semestre de 2026, lorsque les contributions de tous les participants seront finalisées dans ce que l’on appelle une « première clôture ». Le Groupe BEI investira jusqu’à 1,25 milliard d’euros dans le fonds.

L’ICTE 2.0 soutiendra des méga fonds européens et, pour la première fois, des fonds de croissance de taille moyenne de plus de 300 millions d’euros. Elle devrait contribuer à la création de plus de 100 fonds au total, dont jusqu’à 45 méga fonds appelés à investir dans des entreprises en expansion pour un montant moyen de 200 millions d’euros par entreprise.

Une plateforme paneuropéenne d’investissement sera également mise en place. Elle donnera accès à une réserve de fonds technologiques européens et permettra aux investisseurs privés de mieux identifier les opportunités d’investissement, de mieux comprendre le marché et d’approfondir leur connaissance de l’écosystème. Un outil numérique facilitera en outre la participation des investisseurs.

L’ICTE 2.0 élargira ainsi l’accès au capital-développement dans toute l’Europe, renforcera les liens entre les initiatives d’investissement nationales et européennes et offrira aux investisseurs axés sur le long terme un accès structuré aux entreprises technologiques en expansion les plus prometteuses d’Europe.

Elle fonctionnera en tandem avec diverses initiatives nationales et européennes – dont l’initiative française « Tibi », l’initiative allemande connue sous le nom de « WIN » et le fonds Scaleup Europe – et viendra les compléter afin de garantir que les champions technologiques bénéficient d’un soutien maximal et restent ancrés en Europe. Elle favorisera de la sorte un écosystème d’investissement européen plus fédéré.

En mobilisant des capitaux publics et privés par-delà les frontières, l’ICTE 2.0 contribuera à approfondir les marchés européens des capitaux, à renforcer leur intégration et à améliorer leur efficacité, ce qui permettra de faire progresser l’union européenne de l’épargne et des investissements et de renforcer l’autonomie stratégique, l’innovation et la croissance de la productivité de l’Europe.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale au sein du Groupe BEI spécialisée dans les apports de garanties et de fonds propres et les titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.