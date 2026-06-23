El Grupo BEI celebra cuatro décadas de prosperidad compartida España-UE y el impacto positivo de la financiación europea en la vida de millones de personas

EIB

“El Grupo BEI es un socio clave en el progreso de España y allí donde hay un proyecto importante, emblemático, con impacto positivo, está la bandera europea y el Grupo BEI. Desde que inició operaciones en el país, el Grupo Banco Europeo de Inversiones ha inyectado en la economía española una cifra equivalente al 15% del PIB de España

en 2025”. Nadia Calviño, presidenta Grupo BEI

El Grupo BEI ha conmemorado hoy en Madrid los 40 años de la adhesión de España a la UE, en un evento en el que ha puesto de relieve su papel en la transformación del país y el impacto positivo de sus inversiones en millones de ciudadanos.

La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, ha ejercido de anfitriona en un evento en el que también han participado el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Sciences Po, Arancha González Laya y altos representantes de instituciones públicas y privadas.

Accede aquí a la grabación del evento incluido el discurso de apertura de la presidenta del Grupo BEI Nadia Calviño y los diferentes paneles, Cuatro décadas de prosperidad compartida: el Grupo BEI en España

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) compuesto por el Banco Europeo de Inversiones BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha celebrado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el evento institucional Cuatro Décadas de Prosperidad Compartida – El Grupo BEI - Impulsando Europa. Durante el evento se han conmemorado los 40 años de la adhesión de España a la UE (en 1986 Comunidades Europeas) y el impacto positivo que la financiación e inversión del Grupo BEI ha tenido en la transformación del país y en la vida de millones de personas. Durante el acto diferentes representantes de instituciones públicas y privadas también han dialogado sobre los retos actuales del proyecto europeo y el papel de España en la UE.

La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, ha comentado en su intervención de apertura que “el Grupo BEI es un socio clave en el progreso de España y allí donde hay un proyecto importante, emblemático, con impacto positivo, está la bandera europea y el Grupo BEI. Desde que inició operaciones en el país el Grupo Banco Europeo de Inversiones ha inyectado en la economía española una cifra equivalente al 15% del PIB de España en 2025”, y ha subrayado que “el resultado de esta alianza estratégica es una España más moderna y dinámica que contribuye a una Europa más fuerte y cohesionada”.

El director de la Representación de la Comisión Europea en España Daniel Calleja ha resaltado durante su participación que “La cooperación entre la Comisión Europea y el Grupo BEI constituye uno de los mejores ejemplos de nuestro trabajo conjunto, para traducir las prioridades políticas de la Unión en resultados concretos para los ciudadanos”. Calleja ha añadido que “Nuestra estrecha colaboración seguirá siendo un elemento esencial en la agenda europea de futuro, para tener éxito en la transición energética, garantizar nuestra seguridad económica, promover la innovación tecnológica, asegurar nuestra autonomía estratégica y ofrecer una vivienda más asequible a nuestros ciudadanos. El mejor homenaje que podemos hacer a estos cuarenta años del grupo BEI es seguir construyendo, entre todos, la Europa del futuro.”

Durante el evento la presidenta Nadia Calviño, también ha mantenido un diálogo con las jóvenes emprendedoras, Patricia Aymá, co-fundadora y presidenta de Benviro, y Cristina Aleixendri, Co-fundadora y CEO de Bound4blue. Durante el diálogo se han abordado los retos que tiene por delante Europa y el papel que juega el Grupo BEI en un momento de intenso cambio global.

Diferentes representantes de instituciones clave para la economía española que mantienen una alianza estratégica con el Grupo BEI han tenido la ocasión de participar en el panel El Grupo BEI y sus socios: inversión, impacto y futuro. El panel, moderado por la directora de la Oficina del Grupo BEI en España María Romano, ha contado con participación del sector público (Inés Carpio San Román, Directora General de Financiación Internacional, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), la innovación (Jordi Carrera, CEO, Deepull), el capital riesgo (Beatriz González, Fundadora y Socia Gerente, Seaya), la banca (Felipe Oriol, Managing Director de IFI & FIG de CaixaBank) y la industria (Carmen de Pablo, Directora Financiera, Estrategia y ESG, Moeve Global).

El diálogo se ha centrado en las prioridades europeas y cómo se traducen en inversión real en España. Se ha puesto de relieve que el impacto del Grupo BEI responde a un modelo de partenariado que integra diseño de políticas, movilización de inversión, apoyo empresarial, mitigación del riesgo y transformación industrial. Desde el apoyo a innovaciones biomédicas de alto riesgo hasta la financiación de pymes y grandes proyectos de transición energética, el debate evidenció que la capacidad de Europa para invertir más y mejor depende de la interacción entre actores públicos y privados, así como de la combinación de ambición estratégica y ejecución efectiva.

La clausura del evento corrió a cargo de Arancha González Laya Decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, Sciences Po quien destacó que “el BEI está llamado a jugar un papel principal para ayudar a la UE a convertirse en actor geopolítico capaz de escribir su futuro. A España le irá mejor con un BEI fuerte en una UE más autónoma.”

Impacto de la inversión del Grupo BEI en España

Mejores infraestructuras como la Alta Velocidad ferroviaria, metros, tranvías, puertos, y aeropuertos. 14.700 millones de euros invertidos en alta velocidad.

La financiación del BEI tiene un papel clave en la descarbonización, el desarrollo de nuevas tecnologías y el fomento de la innovación. En los últimos cinco años esta financiación ha contribuido a llevar energía renovable a 30 millones de personas.

Entre 2021 y 2025 el BEI ha financiado la construcción o mejora de 45.000 km de redes eléctricas en España, equivalente a dar una vuelta al mundo.

En el mismo periodo, las inversiones del BEI han reducido el riesgo de sufrir inundaciones para casi 3 millones de personas.

El BEI ha contribuido a reforestar los bosques de España con una extensión equivalente a la superficie de Asturias y Cantabria juntas

Gracias al respaldo del BEI se construyen viviendas más accesibles y 4 de cada 10 españoles tiene acceso a un mejor servicio de salud.

El Grupo es, además, un socio incondicional de España como ha demostrado durante crisis económicas, o en momentos de emergencia como el Prestige, la Dana y el terremoto de Lorca.

Información general

Grupo BEI

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) es la institución de financiación de la Unión Europea, cuyos accionistas son los 27 Estados miembros, y es uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. En 2025, el Grupo BEI firmó 100.000 millones de euros en nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos de gran impacto en el marco de ocho prioridades fundamentales que respaldan los objetivos políticos de la UE: acción por el clima y el medio ambiente, digitalización e innovación tecnológica, seguridad y defensa, cohesión territorial, agricultura y bioeconomía, infraestructura social, alianzas mundiales sólidas y la Unión de Ahorros e Inversiones. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae la inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo, y desempeña un papel cada vez mayor en los mercados europeos de venture debt, capital riesgo, garantías y titulizaciones.

En España, el Grupo BEI llevó a cabo en 2025 operaciones de financiación e inversión por un total aproximado de 11.000 millones de euros, a los que se sumaron 2.900 millones de euros adicionales a través del Fondo de Resiliencia Autonómica (préstamos NextGenerationEU).

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es la filial del BEI especializada en proporcionar garantías y capital para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes (startups) en toda Europa. En su calidad de inversor ancla, el FEI moviliza la inversión privada e impulsa el ecosistema de fondos de capital riesgo para apoyar a los emprendedores europeos innovadores a través de una amplia red de bancos y fondos de inversión asociados. En 2023, el FEI puso en marcha, junto con seis Estados miembros de la UE (Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y los Países Bajos), la iniciativa European Tech Champion (ETCI), un fondo de fondos destinado a impulsar a las empresas emergentes innovadoras en fase de expansión (scaleups). Esta iniciativa ya ha hecho posible la creación de 15 megafondos europeos de capital riesgo y la expansión de 43 empresas, entre ellas 12 unicornios (entidades valoradas en más de 1.000 millones de euros).

Puede encontrar fotografías del equipo directivo y de la sede del Grupo BEI, así como archivos con el logotipo y secuencias de vídeo B-roll para los medios de comunicación aquí.