Nigeria : la BDN obtient un prêt de 200 millions d’euros de la BEI pour stimuler les investissements de petite dimension en faveur de la croissance verte et de la transformation numérique

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BEI Monde va investir 200 millions d’euros à l’appui d’institutions financières locales et de micro, petites et moyennes entreprises (MPME), principalement dans les secteurs de la croissance verte et de la transformation numérique.

Ce nouvel investissement sera axé sur l’agriculture, les énergies renouvelables, la transition numérique et l’innovation.

Il est conforme à la stratégie de BEI Monde visant à soutenir une croissance économique durable, inclusive et résiliente au Nigeria dans le cadre de l’initiative « Global Gateway ».

BEI Monde, la branche du Groupe Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement (Groupe BEI), et la Banque de développement du Nigeria (BDN) ont annoncé un partenariat financier de 200 millions d’euros pour soutenir la mise en œuvre d’investissements de petite dimension d’entreprises nigérianes contribuant à l’économie verte et numérique du pays. Cet accord de partenariat a été signé lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le jeudi 18 juin au siège de la BDN à Lagos, en présence d’Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Le programme d’investissement appuiera le développement du secteur privé au Nigeria grâce à des investissements de petite dimension dans des entreprises contribuant à l’économie verte et numérique du pays. Il soutiendra les entreprises et la création d’emplois en facilitant l’accès des MPME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) à des financements adaptés.

Ce partenariat financier renforce également la transition écologique du Nigeria en élargissant les possibilités de financement pour les entreprises opérant dans les secteurs des énergies renouvelables et de l’agroalimentaire. Dans le domaine agricole, il contribuera à améliorer la productivité, à développer les chaînes d’approvisionnement locales et à renforcer la sécurité alimentaire d’un pays qui abrite la plus grande population d’Afrique. S’agissant de l’énergie, l’amélioration du financement des entreprises du secteur des énergies renouvelables favorisera l’accès à l’énergie propre, contribuera à réduire les émissions de carbone et à renforcer la résilience climatique dans les communautés mal desservies.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Ce partenariat avec la Banque de développement du Nigeria renforcera la compétitivité du secteur privé nigérian, en particulier pour les PME des secteurs vert et numérique. En soutenant les projets verts et les entrepreneuses, nous favorisons également la croissance inclusive et l'action pour le climat. Cette opération montre avec force comment l’action de la BEI peut produire un impact concret sur le terrain. »

Tony Okpanachi, PDG de la Banque de développement du Nigeria, a salué cet investissement comme une étape importante dans les efforts visant à stimuler la croissance économique et la durabilité du Nigeria. « L’investissement de 200 millions d’euros de BEI Monde marque une étape importante dans notre mission visant à stimuler la croissance économique et la durabilité du Nigeria. En soutenant les institutions financières locales et les MPME dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, la transition numérique et l’innovation, nous donnons aux entreprises les moyens d’agir et favorisons une culture de l’innovation durable. »

Et d’ajouter : « Ce partenariat souligne l’engagement de la BDN à accélérer la transition du Nigeria vers une économie durable, axée sur l’innovation et le numérique, à créer des emplois et à améliorer les moyens de subsistance. Il s’inscrit dans la volonté de la BDN de soutenir la croissance verte et la transformation numérique. »

La BEI est un partenaire financier clé du secteur privé en Afrique subsaharienne, en tant qu’investisseur à long terme proposant des offres de financement très attractives et compétitives. Elle est présente depuis plusieurs décennies dans le secteur financier nigérian, où elle a investi près d’un demi-milliard d’euros à ce jour en faveur d’une croissance durable du secteur privé.

Depuis le début de ses activités au Nigeria en 1978, la BEI y a investi au total 2,3 milliards d’euros en soutenant des investissements porteurs d’impact et de transformation dans des domaines cruciaux pour le pays tels que les transports urbains durables, l’adaptation aux changements climatiques, l’innovation et la transformation numérique, la logistique agroalimentaire ainsi que le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle entend soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.

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À propos de la BDN

La Banque de développement du Nigeria (BDN) a été créée par le gouvernement fédéral du Nigeria en collaboration avec des partenaires de développement internationaux, dans le but principal de combler les importants déficits de financement auxquels sont confrontées les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du pays.