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ING et la BEI mettent 800 millions d'euros à la disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire aux Pays-Bas et en Belgique

Les entrepreneurs bénéficieront de conditions financières attrayantes pour les investissements tournés vers l'avenir et durables

15 avril 2026
EIB

ING et la Banque européenne d'investissement (BEI) mobilisent conjointement 800 millions d'euros pour financer des investissements qui contribuent à rendre pérennes et durables les PME et les entreprises de taille intermédiaire aux Pays-Bas et en Belgique. À cette fin, la BEI a accordé un prêt de 400 millions d'euros à ING, qui met également à disposition 400 millions d'euros pour ces financements.

Les conditions favorables offertes par la BEI permettent aux entrepreneurs de bénéficier d'un taux d'intérêt plus attrayant pour les nouveaux prêts et crédits-bails qui contribuent à rendre leurs activités commerciales plus durables. Une enveloppe de 300 millions d'euros est mise à la disposition d’entreprises en Belgique, les 500 millions d'euros restants étant destinés à des clients professionnels d'ING aux Pays-Bas.

La coopération entre ING et la BEI a fait ses preuves. Les deux institutions ont précédemment conclu huit programmes, qui ont permis depuis 2009 à plus de 4 100 entreprises de bénéficier d'un financement pour un montant total de 2,85 milliards d'euros.

Saskia Bauters, responsable des services bancaires aux entreprises d’ING Belgique : « Grâce à l’avantage financier que nous pouvons répercuter par l’intermédiaire de la BEI, nous augmentons considérablement la capacité d’investissement des PME belges. Cet avantage incite les entrepreneurs à adopter plus rapidement et de manière ciblée un modèle d'affaires durable et à l'épreuve du temps. Il sera accessible à nos clients dans les prochaines semaines. »

Torsten Brand, responsable du bureau de la BEI en Belgique, a insisté sur l’accès des entreprises belges aux financements : « Grâce à notre collaboration avec ING, les PME ont davantage d’options, en dépit d’un contexte difficile. C’est aujourd’hui qu’elles doivent envisager le long terme et assurer leur pérennité. Cette réalité est importante pour la BEI et nous sommes heureux de pouvoir mobiliser des financements à cet effet, en collaboration avec ING. »

Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Les services de média pourront trouver ici des photos des membres de la direction et du siège du Groupe BEI, ses logos ainsi que des vidéos B-roll.

ING est une institution financière internationale solidement ancrée en Europe qui propose des services bancaires par l’intermédiaire de sa filiale d’exploitation, ING Bank. La raison d’être d'ING Bank est d’aider les personnes à garder une longueur d’avance dans la vie et dans les affaires. Le personnel d’ING, qui compte plus de 60 000 employés, propose des services bancaires pour particuliers et entreprises aux clients de la banque répartis dans plus de 40 pays.

Le Groupe ING est coté aux Bourses d’Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de Bruxelles et de New York (ADR : ING US, ING.N). ING vise à placer le développement durable au cœur de ses activités, comme le reflète l’intégration des titres ING dans les indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability Index (Europe et World), dans lesquels ING apparaît parmi les entreprises les plus innovantes du secteur. La société est en transition vers une économie à faibles émissions de CO2. Cela vaut pour ING comme pour ses clients. Nous finançons de nombreuses activités durables, mais aussi bien d’autres qui ne le sont pas encore. Pour en savoir plus sur les progrès que nous réalisons en la matière : ING pour une société durable.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que des images et des vidéos libres de droits, vous pouvez vous rendre sur nieuws.ing.nl ou nous suivre sur X : @INGnl_nieuws.

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Financing of sustainable projects of SMEs & Mid-Caps in the Benelux countries including Climate Action and Environmental Sustainability.

Signé | 07/07/2025

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Tim Smit

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Référence

2026-133-FR

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  • PME
  • Le Comité de direction
  • Robert E. de Groot
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