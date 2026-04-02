Le Groupe BEI accorde une garantie de 60 millions d’euros à l’appui d’un fonds de Sienna IM dédié à la promotion de la biodiversité en Europe

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Le Fonds européen d’investissement octroie une garantie de 60 millions d’euros pour le Sienna Biodiversity Private Credit Fund, fonds de dette privée dédié à la restauration et à la protection de la biodiversité en Europe.

Le soutien vise à rendre les financements plus accessibles pour les projets de biodiversité à un stade précoce et les projets disposant de sûretés relativement limitées.

L’opération bénéficie du soutien du programme InvestEU au titre de la garantie relative à la durabilité et contribue à la réalisation des objectifs environnementaux européens.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) octroie une garantie de 60 millions d’euros à la société de gestion d’actifs Sienna IM pour renforcer le financement à l’appui de la biodiversité en Europe. Cette garantie est fournie par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI. Elle couvre les financements déployés par le Sienna Biodiversity Private Credit Fund dédié à la restauration et à la protection de la biodiversité en Europe. La garantie couvre jusqu’à 70 % du risque de crédit des PME. Elle est accordée au titre du programme InvestEU de l’Union européenne, dans le cadre du produit de garantie axé sur la durabilité.

L’opération permettra au fonds d’apporter de nouveaux financements aux entreprises et projets européens engagés dans la promotion de la biodiversité, qui est menacée par la pollution, l’agriculture intensive, les changements climatiques, la surexploitation des ressources naturelles et les espèces exotiques envahissantes. En intégrant des clauses d’impact permettant de mesurer clairement les progrès réalisés par les bénéficiaires du fonds dans un domaine encore largement sous‑financé, le Sienna Biodiversity Private Credit Fund[1] entend démontrer l’impact très concret de ses investissements et contribuer à attirer davantage de capitaux privés vers la biodiversité.

Ambroise Fayolle, vice-président au sein du Groupe BEI : « La protection et la restauration de la biodiversité ne sont plus un objectif de niche : elles sont essentielles à la croissance économique de long terme de l’Europe, à sa sécurité alimentaire et à son adaptation aux changements climatiques. Le fonds de dette privée pour la biodiversité de Sienna contribuera à mobiliser davantage de capitaux privés. Cette opération de garantie illustre notre rôle de catalyseur pour accroître les financements à l’appui de projets pour la biodiversité. »

Classé article 9 au titre du règlement SFDR (réglementation européenne en finance durable), le fonds de dette privée pour la biodiversité de Sienna vise une taille de 200 millions d’euros. Il a bénéficié l’an dernier d’un engagement initial de 100 millions d’euros du groupe français Malakoff Humanis. Il entend déployer en l’espace de 36 mois des financements dans des projets et des entreprises qui protègent, restaurent et améliorent activement le capital naturel en Europe, ou qui visent une empreinte environnementale nettement moindre.

L’objectif est de rendre les financements plus accessibles pour les projets de biodiversité en phase initiale et les projets présentant des sûretés relativement faibles.

Fabrice Rossary, directeur général adjoint dette privée de Sienna IM : « Le concours du FEI représente une opportunité importante pour le Sienna Biodiversity Private Credit Fund. Il offre des avantages en matière de gestion des risques, de capacité de déploiement et de capacité de mobilisation des investisseurs. Nous avons déjà recensé plusieurs opérations prometteuses pour le déploiement de cette garantie. »

Sienna IM appliquera des politiques de crédit, des méthodes, des technologies et des procédures d’audit préalable afin de s’assurer que chaque investissement répond aux normes les plus strictes. Le nouvel accord de garantie s’appuie sur des accords antérieurs entre le FEI et Sienna IM.

Marjut Falkstedt, directrice générale du Fonds européen d’investissement : « Cette signature marque une étape importante pour nous. Il s’agit de notre tout premier fonds garanti dédié à la biodiversité, qui vient élargir l’impact de notre boîte à outils verte. La transition verte est à la fois une question de survie et un impératif économique : il est urgent d’agir. Nous nous réjouissons que le Sienna Biodiversity Private Credit Fund contribue à concrétiser ces idées et ces solutions. »

L’année dernière, les financements du Groupe BEI en faveur de l’agriculture et de la bioéconomie s’établissaient à 7,7 milliards d’euros, soit une hausse de 22 % par rapport à 2024.

Informations générales

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale de la BEI spécialisée dans les apports de fonds propres et de garanties et les titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses (« start-up ») dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Sienna Investment Managers

Sienna Investment Managers est un gestionnaire d’actifs multi-expertises dont l’équipe se compose de quelque 110 professionnels. Combinant actifs cotés et privés, Sienna IM développe pour ses clients des solutions personnalisées et innovantes. À fin décembre 2025, le groupe gérait près de 33 milliards d’euros d’actifs, dont plus de 90 % sont classés article 8 ou 9 au sens du règlement SFDR.

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