France : DMS Group - la BEI accorde une ligne de financement de 20 m d’euros

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Un financement avec le soutien de InvestEU pour accélérer le développement de la nouvelle génération de solutions d’imagerie médicale dans le cadre du prochain plan stratégique de la société - #Imaging 2030

L’ambition de faire de DMS Group un leader européen de l'imagerie médicale sur la scène mondiale.

Ce financement s’inscrit dans l’engagement de la BEI pour la santé et les sciences de la vie, et pour le secteur « med-tech ».

Diagnostic Medical Systems (DMS Group), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, annonce avoir obtenu un financement de 20 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI), avec le soutien de l’Union européenne dans le cadre du programme InvestEU.

« Ce financement majeur de la Banque européenne d’investissement vient soutenir notre stratégie d’innovation et notre ambition de développer en Europe des solutions d’imagerie médicale de pointe. Il marque une reconnaissance de la qualité de nos équipes et de notre feuille de route technologique. Cette collaboration avec l’Union européenne renforce durablement notre capacité à accélérer le déploiement industriel et commercial de nouveaux systèmes d’imagerie à haute valeur ajoutée », déclare Samuel Sancerni, Président-Directeur général de DMS Group.

« Le financement de l’innovation et des nouvelles technologies est un objectif stratégique pour la BEI, la banque de l’Union européenne », a déclaré Ambroise Fayolle, vice‑président de la Banque européenne d’investissement. « La BEI est devenue un acteur clé du financement des projets dans le domaine de la santé et des sciences de la vie. Au cours des 20 dernières années, les financements de projets de santé ou liés à la santé en France se sont élevés à 7,4 milliards d’euros, y compris cette opération de prêt participatif de 20 millions d’euros destinée à soutenir les solutions d’imagerie innovantes de DMS. »

Ce financement constitue une nouvelle étape structurante majeure pour le Groupe et vient soutenir son programme d’innovation long terme portant sur la future génération de solutions d’imagerie médicale.

Ce financement contribuera ainsi à :

· accélérer le développement de solutions innovantes destinées aux marchés européens et internationaux : nouvelle génération de salle RF numérique, d’ostéodensitomètre, équipements de radiologie mobile motorisés et non motorisés, solutions mobiles pour salles d’opération (arceaux chirurgicaux) ainsi que l’intégration de solutions permettant l’interprétation d’images médicales par intelligence artificielle ;

renforcer les capacités industrielles du site de Gallargues-le-Montueux ;

du site de Gallargues-le-Montueux ; soutenir les démarches réglementaires , d’accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ;

, d’accès au marché et de protection de la propriété intellectuelle ; accompagner le lancement commercial de nouvelles solutions d’imagerie entre 2026 et 2030.

Les dépenses associées à ce programme d’investissements seront principalement engagées en France.

Informations générales

Le Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

À propos de DMS Group

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l’international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA PME-ETI. DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l’ambition et la volonté de devenir des ETI.