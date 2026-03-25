France : la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la BEI réalisent le premier prêt PME dédié au secteur de la défense

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La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne vient d’accorder un prêt d’un million d’euros à CIMULEC Groupe, PME mosellane spécialisée dans les circuits imprimés pour l’aéronautique, la défense et le spatial.

Ce prêt est le premier réalisé en France dans le cadre du dispositif BEI, avec une enveloppe de financement de 300 millions d’euros accordée au Groupe BPCE pour faciliter l’accès au financement des PME du secteur de la défense.

Ce prêt, d’un montant d’un million d’euros, sur une durée de 7 ans, est destiné à financer les besoins en fonds de roulement de CIMULEC Groupe. Il lui permettra de répondre à la forte demande du secteur de la défense.

CIMULEC Groupe est un acteur industriel spécialisé dans la fabrication de circuits imprimés à haute valeur ajoutée pour des secteurs stratégiques, tels que l’aéronautique, la défense, le spatial. Cette PME, avec trois sites industriels en France, compte parmi ses clients des grands donneurs d’ordres français comme Thales, Safran ou Airbus Defense and Space qui utilisent les circuits imprimés dans des programmes embarqués, des satellites de télécommunications et des équipements militaires. Avec 220 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros, CIMULEC Groupe déploie son expertise sur trois sites industriels pour couvrir l'ensemble des technologies de circuits imprimés multicouches complexes, du prototype à la production en série.

Laurent Bodin, directeur général de CIMULEC Groupe : « Dans un contexte de forte croissance des besoins de nos clients et de nos activités, le prêt accordé par BPALC, avec l’appui de la BEI, traduit - après les annonces politiques de 2025 - la volonté de notre partenaire BPALC de soutenir le développement des industries de défense. C’est pour notre groupe un signal fort de reconnaissance des compétences et du savoir-faire de nos équipes et de notre entreprise. »

Dominique Garnier, directeur général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne : « Ce prêt illustre notre volonté de financer la compétitivité et l'innovation des petites et moyennes entreprises de la défense de notre territoire. Accompagner un acteur clé et reconnu comme CIMULEC Groupe, contribuant à la souveraineté technologique française, est au cœur de notre mission de banque coopérative. Ce financement, rendu possible grâce à notre collaboration avec la BEI, témoigne de notre engagement à stimuler l'innovation et la compétitivité dans un secteur stratégique tel que la défense, essentiel à notre région et à notre pays. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable pour la France : « Le partenariat entre la BEI et le groupe bancaire BPCE pour l’industrie de la défense porte ses premiers fruits. Ce financement par la Banque Populaire Alsace Champagne à CIMULEC, PME active dans l’aéronautique, la défense et le spatial, est un exemple concret du soutien à la base industrielle et technologique de défense, pour renforcer l’autonomie stratégique de l’Union Européenne. En 2025, le Groupe BEI a investi 670 millions d’euros en France dans des projets liés à la sécurité et la défense, dont le partenariat avec BPCE est une composante importante. »

Cette première opération illustre l'engagement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans le financement des entreprises du secteur de la défense sur son territoire. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne capitalise sur la force de son réseau régional avec 10 centres d'affaires dédiés aux entreprises, 60 conseillers spécialisés et des experts de la filière défense. Elle met à disposition une expertise pointue et personnalisée pour les PME présentes dans les neuf départements de sa région.

Le dispositif BEI, avec une enveloppe de financement de 300 millions d’euros accordée au Groupe BPCE pour faciliter l’accès au financement des PME du secteur de la défense, a fait l’objet d’un accord en juin 2025.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2025, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 100 milliards d’euros de nouveaux financements, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2025 pour un montant total de 13 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI (61% en France) soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège à Luxembourg.

À propos de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Banque coopérative, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est la banque conseil de tous ceux qui entreprennent. La BPALC exerce tous les métiers de la banque commerciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec sa clientèle implantée sur neuf départements : l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. La BPALC en quelques chiffres : 860 000 clients (dont 330 000 sociétaires), 203 agences, centres d’affaires entreprises et centres d'affaires agri-viti et 2 592 collaborateurs. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait partie du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France.

À propos de CIMULEC Groupe

CIMULEC Groupe intervient pour la réalisation – sous-traitance de type « built-to-print » – de circuits imprimés à forte valeur ajoutée, destinés aux applications militaires, aéronautiques et spatiales, du prototype à la série.

Depuis bientôt 50 ans, la qualité, la technicité et la fiabilité des circuits imprimés du groupe ont permis d’obtenir la confiance des principaux donneurs d’ordre français et européens.

CIMULEC Groupe, PME familiale, segmente son offre de services et de savoir-faire au travers de trois filiales industrielles autonomes avec des identités propres :

CIMULEC à Ennery (57), plus de 100 collaborateurs et des activités principalement défense ;

CSI Sud-Ouest à Toulouse (31), 60 collaborateurs et des activités de prototypage ou de petites séries en délai court ;

SYSTRONIC aux ULIS (91), 60 collaborateurs et des activités orientées vers les secteurs spatial (applications satellites Agence spatiale européenne) et défense.

Le groupe propose ainsi un large panel de technologies (circuits imprimés multicouches séquentiels, flex-rigides, haute densité d’interconnexion – HDI –, hyper fréquences et micro-ondes ou encore structures avec composants enterrés) pour des applications haute fiabilité et des utilisations en environnements sévères et contraints.

Actuellement dans le top 20 des fabricants européens, CIMULEC Groupe poursuit sa stratégie de développement industriel tant sur les aspects technologiques qu’en matière de croissance de son chiffre d’affaires à moyen terme.