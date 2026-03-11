France : le Groupe BEI et BNP Paribas portent leur portefeuille garanti dans le cadre d’InvestEU à 325 millions d’euros pour continuer à financer l'innovation et la durabilité en Europe

EIB

Le Fonds européen d’investissement ajoute 250 millions d’euros de garanties non plafonnées à l’accord de garantie de 75 millions d’euros déjà signé avec BNP Paribas S.A.

Ce nouveau total de 325 millions d’euros devrait permettre de mobiliser au moins 465 millions d’euros de financements dans l’économie réelle.

Chaque année, 25 à 30 nouvelles opérations devraient être déployées pour soutenir des entreprises en phase de croissance dans l’ensemble de l’UE, soit jusqu’à une centaine d’opérations sur une période de 3 ans.

Cette garantie bénéficie de la garantie InvestEU mise en place par l’UE afin de mobiliser plus d’investissements dans l’innovation, la durabilité et la compétitivité.

BNP Paribas a obtenu une garantie supplémentaire de 250 millions d’euros du Groupe Banque européenne d’investissement par l’intermédiaire du Fonds européen d’investissement (FEI), dans le cadre du programme InvestEU. Cette enveloppe conséquente permet à BNP Paribas de progresser dans son objectif de soutien aux entreprises innovantes et durables dans l’ensemble de l’UE, en renforçant sa position d’acteur de référence de la finance durable.[1]

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « En 2025, le Groupe BEI a signé par l’intermédiaire du FEI des garanties pour près de 5 milliards d’euros en Europe, contribuant ainsi à intensifier le financement des petites et moyennes entreprises. Les garanties permettent aux banques de renforcer le financement à l’appui de l’économie réelle et de soutenir des projets à plus haut risque, qui stimulent l’innovation. En apportant 250 millions d’euros supplémentaires sous forme de garanties à BNP Paribas SA, nous renforçons le financement des PME activement engagées dans la double transition écologique et numérique. »

Christopher Kramme, responsable de BNP Paribas Growth Solutions : « Nous sommes fiers de nous associer au FEI pour soutenir l’économie européenne et stimuler l’innovation et la durabilité. Cette garantie est une reconnaissance de notre engagement à générer un impact positif sur la croissance et le développement de l’Europe. »

Cette collaboration contribuera à la croissance et à l’innovation dans l’économie européenne. L’enveloppe sera scindée en trois portefeuilles axés sur l’innovation et la durabilité, et son déploiement sera assuré conjointement par BNP Paribas Growth Capital & Solutions et la division CPBS (Commercial Personal Banking & Services) de la banque, avec une période de déploiement restante de deux ans :

1. le portefeuille consacré à l’innovation et au numérique soutiendra la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) innovantes, en améliorant leur accès au financement et en accélérant la transformation et l’adoption des technologies numériques ;

2. le portefeuille dédié à la durabilité et à l’atténuation des changements climatiques soutiendra les investissements dans l’atténuation des changements climatiques, et plus précisément les solutions d’énergie renouvelable, les bâtiments commerciaux économes en énergie, les initiatives d’efficacité énergétique industrielle, les solutions de mobilité à faibles émissions ou encore les technologies vertes de l’information et de la communication ;

3. le portefeuille ciblant la durabilité et les PME et petites ETI soutiendra les investissements dans des PME et des ETI œuvrant pour la transformation écologique et durable de l’économie européenne.

Le partenariat entre BNP Paribas et le FEI assure une garantie qui permet à la banque d’investir dans des projets à un stade plus précoce. BNP Paribas continuera d’appliquer ses politiques de crédit rigoureuses, ses techniques, sa technologie et son devoir de vigilance, en veillant à ce que chaque investissement réponde aux normes les plus strictes.

BNP Paribas a mis en place une offre unique grâce à sa plateforme de technologies et de données propriétaires. Cette plateforme d’analyse, qui est l’une des plus avancées du secteur bancaire, permet le suivi en direct des modèles et des objectifs des entreprises et offre un moyen beaucoup plus fiable de suivre les investissements.

Cette initiative illustre l’approche innovante et l’engagement conjoint du Groupe BEI et de BNP Paribas en faveur de la croissance européenne. BNP Paribas sera en mesure de soutenir des opérations supplémentaires en augmentant son activité et les volumes mis à disposition, tout en s’appuyant sur son vaste réseau européen de 200 banquiers centré sur les entreprises innovantes et une clientèle de 5 200 start‑up et entreprises en croissance, afin d’accélérer le développement des entreprises innovantes et durables dans l’ensemble de la région.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est le bras financier de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) est la filiale de la BEI spécialisée dans les apports de fonds propres, de garanties et de titrisations destinés à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes pousses (« start-up ») dans toute l’Europe. Intervenant en tant qu’investisseur de référence, par l’intermédiaire de son vaste réseau de banques et fonds d’investissement partenaires, le FEI mobilise des investissements privés et contribue au développement de l’écosystème des fonds de capital-risque afin de soutenir les entreprises européennes innovantes.

En 2023, le FEI a lancé aux côtés de six États membres (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bas) l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds conçu pour accompagner le passage à l’échelle de jeunes entreprises innovantes. Cette initiative a déjà permis la création de 14 mégafonds de capital-risque européens et le passage à l’échelle de 40 entreprises, dont 11 licornes (entreprises dont la valorisation atteint plus de 1 milliard d’euros).

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour appuyer les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

