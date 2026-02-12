Quantum Systems obtient une nouvelle enveloppe de financement européenne pour développer les technologies sans pilote

©Liam McEvoy/ EIB

Quantum Systems a obtenu un financement de 150 millions d’euros soutenu par la Banque européenne d’investissement, Commerzbank, KfW et Deutsche Bank. Cet accord souligne un engagement croissant visant à garantir que les innovations liées à la sécurité puissent être développées et déployées à grande échelle grâce à des capitaux européens.

Quantum Systems, acteur mondial de premier plan dans le domaine des systèmes sans pilote, a annoncé aujourd’hui une nouvelle enveloppe financière soutenue par la Banque européenne d’investissement (BEI) et plusieurs grandes banques commerciales européennes, dont la Commerzbank, la Deutsche Bank et la KfW. Cette opération est destinée à appuyer la croissance continue et l’expansion industrielle de l’entreprise en Europe. Elle a été présentée lors d’une conférence de presse conjointe au siège de Quantum Systems à Gilching, avant la conférence de Munich sur la sécurité.

Ce financement reflète les récentes adaptations ciblées apportées aux cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui permettent au secteur bancaire européen de soutenir plus efficacement les technologies liées à la sécurité. Il envoie un signal clair : la résilience technologique, la sécurité et la souveraineté européenne nécessitent non seulement de l’innovation, mais aussi un accès à des capitaux appropriés. Cet accord souligne une prise de conscience croissante concernant la nécessité de financer les infrastructures de sécurité critiques en Europe afin d’assurer l’indépendance et la stabilité à long terme.

Le prêt de 70 millions d’euros accordé ce jour constitue le deuxième investissement de la BEI dans Quantum Systems, après celui de 10 millions d’euros effectué en juin 2021 ; il témoigne ainsi de l’engagement durable de la Banque envers l’entreprise. Avec le concours de Commerzbank, Deutsche Bank et KfW, le financement par l’emprunt à long terme s’élève à 150 millions d’euros.

Jonas Jarosh, directeur financier de Quantum Systems : « Ce financement est un important vote de confiance à l’égard de notre entreprise, nos technologies et notre vision. Il nous permet d’évoluer de manière responsable tout en restant fermement ancrés en Europe. La sécurité et la souveraineté technologique commencent par la capacité d’investir à long terme dans des capacités critiques. »

Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement : «Les drones et le renseignement aérien sont essentiels à la sécurité de l’Europe. Grâce à ce financement, nous renforçons encore les capacités de défense et la souveraineté technologique de l’Europe afin d’assurer la protection de nos citoyens. »

Michael Kotzbauer, vice-président du conseil d’administration de Commerzbank AG : « En tant que partenaire bancaire, nous nous réjouissons du développement réussi de Quantum Systems, que nous accompagnons depuis ses débuts en tant que banque principale et premier bailleur de fonds.

Cette enveloppe financière envoie un signal fort quant à la capacité de l’Europe à développer et à déployer à grande échelle des technologies pertinentes en matière de sécurité avec ses propres capitaux. » Michael Diederich, codirecteur mondial des activités de banque d’entreprise de Deutsche Bank : « Chez Deutsche Bank, nous nous engageons à soutenir des entreprises telles que Quantum Systems dans le développement responsable de leurs capacités critiques, en renforçant à long terme la base industrielle et la souveraineté technologique de l’Europe. »

Melanie Kehr, membre du directoire de KfW : « Par le biais de son programme de financement Venture Tech Growth, KfW soutient la croissance continue de Quantum Systems en Europe. En fournissant des capitaux de croissance ciblés, notamment des fonds propres, via KfW Capital, et des emprunts, nous renforçons la résilience technologique de l’Europe et contribuons au développement, au financement et à l’ancrage en Europe de capacités pertinentes en matière de sécurité. Cet engagement est un élément essentiel pour la souveraineté de l’Europe et sa capacité à agir de manière indépendante dans un environnement sécuritaire en mutation. »

L’enveloppe financière soutiendra les investissements continus de Quantum Systems dans la technologie, la capacité industrielle et la croissance organisationnelle, tout en renforçant son engagement en faveur de la sécurité, de la résilience et de la création de valeur à long terme en Europe.

À propos de Quantum Systems

Quantum Systems est une entreprise mondiale de haute technologie spécialisée dans les systèmes sans pilote. La société conçoit des systèmes intégrant des ressources matérielles, logicielles et d’intelligence artificielle qui fournissent des données opérationnelles en temps réel et permettent un processus décisionnel éclairé dans plusieurs domaines.

Toutes les technologies clés sont mises au point par l’entreprise et sont synonymes d’excellence technologique, d’évolutivité et de souveraineté sur le marché mondial des produits à double usage.