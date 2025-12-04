Le Groupe BEI et la Commission européenne unissent leurs forces pour financer des giga-usines d’intelligence artificielle

EIB

Le Groupe BEI et la Commission européenne s’associent à l’appui de la prochaine génération d’usines d’intelligence artificielle en Europe.

L’objectif est de stimuler l’essor des giga-usines d’IA dans l’UE.

Le Groupe BEI fournira des services de conseil et d’éventuels financements aux giga-usines d’IA.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne intensifient leur soutien conjoint à l’essor des giga-usines d’intelligence artificielle (IA) en Europe afin de renforcer l’indépendance technologique et la compétitivité de l’Union européenne.

Dans un protocole d’accord, le Groupe BEI et la Commission européenne s’engagent à mettre leurs ressources en commun afin d’accélérer le développement des capacités européennes en matière de calcul avancé et d’intelligence artificielle. L’objectif est de créer pas moins de cinq giga-usines d’IA à grande échelle, c’est-à-dire des centres de données et de calcul indispensables pour entraîner les modèles de nouvelle génération et renforcer la primauté technologique de l’Europe.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « L’Europe est une puissance technologique. En soutenant le déploiement de grandes giga-usines d’IA, nous augmentons la capacité de calcul et créons les conditions propices à l'essor de l’innovation. »

Les giga-usines entraîneront les modèles d’IA les plus complexes et les plus volumineux, qui nécessitent des infrastructures informatiques de grande dimension pour réaliser des avancées technologiques dans des domaines tels que la médecine, les technologies propres et l’espace. Elles fonctionneront chacune grâce à quelque 100 000 processeurs IA parmi les plus avancés, soit environ quatre fois plus que la génération actuelle d’usines d’IA. La nouvelle génération de giga-usines viendra s'ajouter à 19 usines d’IA déjà en cours d’installation en Europe grâce à un financement de l’UE.

En février 2025, la Commission européenne s’est engagée à investir 20 milliards d’euros au titre de son initiative InvestAI afin de créer jusqu’à cinq giga-usines d’IA sur le territoire de l’UE. Le Groupe BEI étudiera les possibilités de compléter les subventions par des prêts afin de stimuler l’investissement privé et de créer des infrastructures d’IA solides pour l’industrie, les start-up et les chercheurs européens.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, de la sécurité et de la démocratie : « L’IA stimulera nos activités de recherche et d’innovation et renforcera notre compétitivité. Nous contribuerons à mobiliser des volumes de capitaux sans précédent pour les giga-usines européennes spécialisées dans l’IA, grâce auxquelles tous nos scientifiques et toutes nos entreprises pourront concevoir les modèles très avancés et de très grande envergure nécessaires pour faire de l’Europe un continent de l’IA. »

L’accord conclu entre le Groupe BEI et la Commission européenne recense un certain nombre de domaines de collaboration concrète, notamment un soutien consultatif par la plateforme de conseil InvestEU, axé principalement sur l'amélioration de la bancabilité des propositions d’investissement. Cette approche permettra au Groupe BEI de transformer des concepts innovants en projets viables, susceptibles d’attirer les financements nécessaires et de produire des résultats tangibles.

Le soutien aux start-up, aux entreprises en expansion (les « scale-up ») et aux infrastructures innovantes dans le domaine de l’IA est également au cœur du programme phare TechEU du Groupe BEI, qui vise à mobiliser 250 milliards d’euros d’ici 2027.

Informations générales

Protocole d'accord

Dans le cadre du protocole d’accord, le Groupe BEI et la Commission européenne coordonneront leurs efforts pour soutenir les projets de giga-usines d’IA susceptibles de bénéficier de subventions de l’UE et de pays participant déjà à un programme européen visant à stimuler ce type d’investissements. Le programme existant, l’Entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC JU), couvre à ce jour 19 projets d’usines d’IA. Les giga-usines seront mises en place dans le cadre du programme InvestAI

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

TechEU

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme phare TechEU du Groupe BEI, la plus grande initiative de financement jamais mise en place pour l’innovation en Europe. Au cours de la période 2025-2027, le Groupe BEI engagera 70 milliards d’euros à l’appui de projets à haut risque et d’entreprises innovantes tout au long de leur parcours d’investissement, de l’idée à l’introduction en Bourse, mobilisant ainsi 250 milliards d’euros avec ses partenaires financiers pour investir dans des technologies de rupture et des infrastructures clés. La BEI a lancé un portail TechEU dédié, qui fait office de guichet unique. Il comprend notamment l’Investment Readiness Checker, un outil d’évaluation de l’état de préparation à l’investissement qui permet aux start-up ou aux entreprises en expansion européennes actives dans les domaines de l’IA, des technologies propres, des sciences de la vie, de la défense et des technologies spatiales de découvrir comment le Groupe BEI peut les aider à réaliser leurs ambitions.