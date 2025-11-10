La presidenta del BEI, Nadia Calviño, visitará Panamá para fortalecer alianzas y apoyar infraestructuras sostenibles

EIB

La presidenta del BEI, Nadia Calviño, se reunirá con el presidente y los principales ministros de Panamá para reforzar la cooperación en inversiones sostenibles.

El BEI anunciará un proyecto para modernizar y ampliar las redes de distribución eléctrica, mejorando la fiabilidad, eficiencia y el acceso a la energía limpia.

Se realizarán visitas sobre el terreno al Canal de Panamá y a la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, ambas financiadas por el BEI, destacando el apoyo continuo del Banco a la infraestructura verde y resiliente del país.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, y el vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris, viajarán a Panamá en una misión de alto nivel destinada a fortalecer la cooperación entre el BEI y el gobierno y el sector empresarial de Panamá en apoyo al crecimiento sostenible, la acción climática y el desarrollo inclusivo.

Durante su visita, la presidenta Calviño mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y, junto con el vicepresidente Tsakiris, se reunirá con varios ministros y miembros del gabinete para debatir la cooperación en curso y futuras oportunidades de inversión en el marco de la estrategia Global Gateway de la Unión Europea.

La delegación del BEI también anunciará la firma de un nuevo proyecto para apoyar la modernización y expansión de las redes de distribución eléctrica de Panamá. La operación mejorará la fiabilidad y eficiencia de la red eléctrica nacional, conectará a nuevos usuarios, incluidos hogares de bajos ingresos, y permitirá una mayor integración de fuentes renovables distribuidas.

Como parte del programa, la delegación del BEI visitará la ampliación del Canal de Panamá, una de las infraestructuras más estratégicas del país y un proyecto emblemático financiado en parte por el BEI, así como la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, cofinanciada por el BEI. La instalación ahora proporciona tratamiento seguro de aguas residuales para unas 700.000 personas y ha duplicado su capacidad de procesamiento, mejorando la salud pública y la protección ambiental en el área metropolitana.

“El Banco Europeo de Inversiones está donde se le necesita. Vamos a terminar el año con una financiación récord en América Latina y el Caribe, con más de 3.000 millones de euros comprometidos. Panamá es un ejemplo de éxito de esa alianza, donde invertimos en proyectos de alto impacto que mejoran la vida de miles de ciudadanos panameños”, declaró la presidenta del BEI, Nadia Calviño, antes de la visita.

“Visitar Panamá nos brinda una oportunidad única para ver de primera mano cómo la infraestructura sostenible transforma las comunidades y mejora vidas. Al modernizar las redes eléctricas del país y apoyar proyectos resilientes como la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan Díaz, el BEI está ayudando a proporcionar energía más limpia, fiable y servicios públicos esenciales a los panameños. Nuestra asociación con Panamá demuestra claramente cómo la financiación y la experiencia europea pueden impulsar un crecimiento inclusivo, fortalecer la resiliencia climática y fomentar la sostenibilidad a largo plazo en toda América Latina”, declaró el vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris, antes de la visita.

La visita subraya el papel del BEI como banco de desarrollo y clima de la Unión Europea y su creciente implicación en América Latina, apoyando proyectos que impulsan la transición ecológica, mejoran la conectividad y fomentan el crecimiento económico inclusivo.

Entrevistas con los medios

Para solicitudes de entrevistas con miembros de la delegación del BEI, por favor póngase en contacto con el responsable de prensa indicado a continuación.

Información general

Acerca de EIB Global

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son sus Estados miembros. Financia inversiones que promueven los objetivos de las políticas de la UE.

EIB Global es la rama especializada del Grupo BEI dedicada a incrementar el impacto de las alianzas internacionales y la financiación del desarrollo, y un socio clave de Global Gateway. Su objetivo es respaldar aproximadamente 115.000 millones de dólares (100.000 millones de euros) de inversiones de aquí a finales de 2027. EIB Global acerca el Grupo BEI a los ciudadanos, las empresas y las instituciones a través de sus oficinas repartidas por todo el mundo. Puede encontrar fotografías de la sede del BEI para los medios de comunicación aquí.

El BEI en América Latina y el Caribe

El Banco Europeo de Inversiones proporciona apoyo económico a proyectos en Latinoamérica y el Caribe desde 2022, facilitando inversiones a largo plazo con condiciones favorables y proporcionando el apoyo técnico necesario para garantizar que estos proyectos logren resultados sociales, económicos y medioambientales positivos. Desde que el BEI inició sus operaciones en América Latina en 1993 y el Caribe en 1978, ha proporcionado una financiación total de más de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) que ha permitido ofrecer apoyo a aproximadamente 350 proyectos en 30 países de la región

Acerca de la Agenda de Inversiones Global Gateway:

EIB Global es un socio clave en la ejecución de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea, que tiene por objeto respaldar proyectos sólidos que contribuyan a mejorar la conectividad mundial y regional en los sectores de la digitalización, el clima, el transporte, la salud, la energía y la educación. La inversión en conectividad es una de las principales actividades de EIB Global, que toma como referente los 65 años de experiencia del Banco en este ámbito.