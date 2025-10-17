Faire avancer la stratégie « Global Gateway » : le Groupe Vista et la BEI signent 30 millions d’euros de prêts à l’appui des PME et des chaînes de valeur agricoles en Guinée et en Sierra Leone

EIB

Grâce à cette nouvelle coopération avec Vista, la BEI accorde ses tout premiers prêts intermédiés à des banques locales de Sierra Leone et de Guinée afin de soutenir les PME.

Centrée sur les chaînes de valeur agricoles, cette coopération est pleinement intégrée dans les stratégies de l’UE : le programme TRANSFORM en Guinée, qui bénéfie à 100 entreprises agroalimentaires à fort potentiel, et l’initiative « Salone Access to Finance » en Sierra Leone, qui encourage les prêts aux MPME du secteur agricole.

Ces accords de financement sont signés dans le cadre de la nouvelle initiative « Women for Stronger Communities and Growth » qui, d’ici à 2027, mobilisera 1 milliard d’euros en faveur de la résilience économique des femmes et des communautés face aux changements climatiques et à l’insécurité alimentaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde – sa branche spécialisée dans le développement – et le Groupe Vista ont signé deux accords de financement, l’un pour un montant de 20 millions d’euros avec Vista Gui et l’autre pour un montant 10 millions d’euros avec Vista Bank (SL), afin de renforcer l’accès au financement pour les PME et les ETI en Guinée et en Sierra Leone. Cette initiative importante a pu voir le jour grâce au concours du Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+), qui sert à mobiliser des financements publics et privés dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Washington en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, en présence de Simon Tiemtoré, président du groupe Vista, Marjeta Jager, directrice générale adjointe à la direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne, et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Les prêts auront vocation à renforcer le développement du secteur privé : au moins 70 % des financements iront à l’appui des chaînes de valeur agricoles – telles que celles de la noix de cajou, des aliments pour nourrissons, du riz et de la transformation des fruits et légumes – dans les deux pays et des priorités spécifiques à chaque pays, telles que la transformation du poisson et des produits de la mer, ainsi que les céréales, y compris le fonio et le riz, en Guinée, et le cacao, l’huile de palme, le manioc et le café en Sierra Leone. Parallèlement, au moins 30 % des prêts soutiendront des entreprises dirigées par des femmes ou au service des femmes conformément aux critères du Défi 2X, et au moins 50 % cibleront des entreprises dirigées par des jeunes ou embauchant des jeunes.

Cette initiative contribue à la stratégie « Global Gateway » de l’UE et à deux initiatives de l’Équipe Europe : l’économie verte et bleue en Guinée et le pacte vert en Sierra Leone. Ces investissements seront étroitement alignés sur les programmes de l’UE en cours dans les deux pays :

en Guinée, le programme TRANSFORM soutiendra 100 entreprises agroalimentaires à fort potentiel (« gazelles ») en améliorant leur productivité et leur accès au financement. Vista Gui siégera au comité de pilotage du programme.

En Sierra Leone, l’initiative Salone Access to Finance, conduite par la délégation de l’UE, mettra en place un mécanisme de subvention correspondant pour encourager les prêts aux MPME du secteur agricole, dont potentiellement les clients de Vista Bank (SL).

En outre, un programme complémentaire d’assistance technique sera lancé pour aider les banques à déployer efficacement les fonds. Il renforcera leur capacité de prêt au secteur agricole, soutiendra le développement de produits financiers tenant compte de la dimension de genre et favorisera l’alignement de leurs systèmes de gestion environnementale et sociale sur les normes de la BEI. Il contribuera également à familiariser les bénéficiaires finals avec les certifications de durabilité répondant aux normes de l’UE, en particulier dans les secteurs visés par le règlement de l’UE sur déforestation.

Simon Tiemtoré, président du Groupe Vista : « Ce partenariat constitue une avancée majeure pour la stratégie de Vista visant à donner aux PME africaines les moyens d’agir, en particulier dans le secteur agroalimentaire. Avec le soutien de la BEI et de l’UE, nous renforcerons notre offre de services de conseil et de financement à long terme qui créent des emplois, renforcent la résilience et libèrent l’immense potentiel de la région. »

Jozef Síkela, commissaire européen aux partenariats internationaux : « En débloquant des capitaux à long terme pour les petites et moyennes entreprises du secteur agricole, nous renforçons l’entrepreneuriat local, la sécurité alimentaire et la création d’emplois en Guinée et en Sierra Leone. Ce partenariat avec le Groupe Vista et la BEI est un exemple clair de ce que représente “Global Gateway” : des investissements stratégiques dans le développement durable qui donnent des moyens d’action aux personnes, renforcent la résilience et ouvrent de réels débouchés sur le terrain. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « En établissant un partenariat avec le Groupe Vista, nous donnons aux institutions financières locales les moyens de soutenir les entrepreneurs et entrepreneuses du secteur agricole en Guinée et en Sierra Leone, ce qui est essentiel pour une croissance durable et inclusive. En mettant fortement l’accent sur les femmes, les jeunes et les chaînes de valeur durables, cette opération est une démonstration concrète de l’engagement de la BEI en faveur de la stratégie “Global Gateway” en Afrique de l’Ouest. »

Informations générales

À propos des priorités de l’Union européenne en Guinée

Le partenariat UE-Guinée vise à accompagner le pays dans sa transition démocratique et à renforcer ses institutions. Il a également pour objectif d’améliorer la gestion des migrations, à accroître les possibilités économiques et d’investissement en faveur d’une croissance inclusive et d’emplois décents, ainsi qu’à lutter contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement. L’UE entend créer des possibilités inclusives pour les jeunes en investissant dans le capital humain, notamment la formation professionnelle et les soins de santé, et dans le capital productif, comme les infrastructures et les équipements, en accordant une large place aux aux chaînes de valeur vertes et bleues prioritaires.

À propos des priorités de l’Union européenne en Sierra Leone

Le partenariat UE-Sierra Leone est axé sur la création d’emplois durables, en particulier pour les jeunes, dans les secteurs de l’agriculture et des énergies renouvelables. Cet objectif sera atteint grâce à des investissements dans les infrastructures, au développement des compétences et au soutien aux PME. Le partenariat met également l’accent sur la gestion responsable des ressources et promeut des réformes en matière de gouvernance et sur le plan électoral pour favoriser la paix, la stabilité et la transparence.

À propos de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette stratégie de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du Groupe Vista

Le Groupe Vista est une société holding de services financiers dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion économique et financière en Afrique. Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans le secteur des MPME (services bancaires aux PME, crédit-bail, affacturage, mésofinance, services bancaires aux femmes, etc.), du financement du commerce et de la chaîne logistique, de la banque d’entreprise ainsi que de la bancassurance. Grâce à ces partenariats, Vista vise également à accroître la rentabilité tout en réduisant les coûts d’exploitation et en atténuant les risques. Le Groupe Vista nourrit l’ambition de saisir toutes les opportunités sur ses marchés afin de devenir un établissement financier de tout premier choix grâce à des produits bancaires et d’assurance innovants.

