Le Groupe BEI approuve 7,1 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur des chefs de file technologiques européens, de la sécurité énergétique, de la défense et du soutien à l’Ukraine

25 septembre 2025
EIB
  • Le FEI a approuvé 21 opérations renforçant le leadership technologique de l’Europe, dont une concerne un fonds, premier en son genre, soutenant des traitements pour le système nerveux central.
  • De nouveaux concours ont aussi été avalisés à l’appui des entreprises et des infrastructures énergétiques, numériques et de transport en Ukraine.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) et celui du Fonds européen d’investissement (FEI) ont approuvé, lors de leurs réunions de cette semaine, de nouveaux financements pour un total de 7,1 milliards d’euros. Ces fonds serviront à soutenir le leadership technologique de l’Union européenne (UE), à stimuler les investissements dans la sécurité énergétique et les sciences de la vie ainsi qu’à appuyer des projets d’adaptation climatique et de développement urbain en Italie, de soutien aux entreprises en Espagne et de transport durable en Grèce.

Le Conseil d’administration du FEI a donné son feu vert au lancement du dispositif Three Seas Fund-of-Funds destiné à soutenir la mise en place d’infrastructures en Europe centrale et orientale. Il a également donné son aval à des financements visant à renforcer le leadership technologique de l’Europe, en mettant l’accent sur les sciences de la vie, la transition numérique et les capacités de défense. Plus précisément, un total de 21 opérations contribuant à l’initiative TechEU ont été approuvées. Citons notamment un soutien au premier fonds spécialisé dans les sciences de la vie à cibler les traitements et la technologie médicale pour le système nerveux central.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre cette année un volume de financement record au service des priorités de l’Union européenne, qu’il s’agisse de la sécurité énergétique, du soutien à l’Ukraine ou du renforcement de la voix de l’Europe dans un paysage géopolitique en mutation. Les nouveaux investissements approuvés dans le cadre de notre initiative phare TechEU soutiendront les innovations développées sur notre territoire qui façonneront l’économie de demain. »

TechEU est à ce jour le plus grand programme de financement de l’UE à l’appui de l’innovation et du leadership technologique. Son objectif : attirer des talents, des capitaux et des investissements en Europe. Il mettra à disposition 70 milliards d’euros sous la forme de fonds propres, de quasi-fonds propres, de prêts et de garanties du Groupe BEI au cours de la période 2025-2027 et mobilisera des capitaux privés pour générer 250 milliards d’euros d’investissements au minimum.

De plus, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé deux nouveaux investissements dans des fonds de capital-risque destinés à soutenir les start-up émergentes et les entrepreneurs locaux en Ukraine, ainsi que les infrastructures énergétiques, numériques et de transport du pays. Le FEI a également donné son feu vert à une opération visant à faciliter l’accès des petites entreprises ukrainiennes au financement. Depuis le début de l’invasion russe, le Groupe BEI a fourni 4 milliards d’euros à l’Ukraine pour la réparation d’infrastructures critiques, la reconstruction d’écoles, de jardins d’enfants et d’hôpitaux et la sécurisation de l’approvisionnement énergétique du pays.

Par ailleurs, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouveau financement pour soutenir le déploiement des transports publics à Dar es Salam, en Tanzanie, la plus grande ville d’Afrique de l’Est.

Informations générales  

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux.  

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.    

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, tandis que près de 60 % des investissements qu’effectue le Groupe BEI chaque année soutiennent l’action climatique et la durabilité environnementale.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI. 

Bruno Hoyer

Référence

2025-349-FR

