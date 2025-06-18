La BEI renforce son soutien au développement urbain vert et durable en Grèce au moyen d’un nouvel accord de financement de 500 millions d’euros en partenariat avec le Consignment Deposits and Loans Fund

EIB

Le prêt de 500 millions d’euros de la BEI servira à financer des infrastructures durables dans les villes en Grèce.

La contribution de la BEI au titre du programme « Antonis Tritsis » atteint 1 milliard d’euros au total et participera à améliorer les conditions de vie dans les villes du pays.

Les ressources sont destinées à des projets inclusifs et résilients face aux changements climatiques assortis de répercussions positives importantes pour les communautés locales.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) ont signé un nouveau prêt de 500 millions d’euros à l’appui de centaines de projets durables dans des villes grecques. Le nouveau financement aidera les autorités locales à investir dans une eau plus propre, une meilleure gestion des déchets, des routes plus sûres, des bâtiments publics plus écologiques et des services urbains plus intelligents.

Cette dernière opération en date s’appuie sur le succès d’un précédent prêt de 500 millions d’euros signé en 2021 dans le cadre du programme national « Antonis Tritsis ». Avec l’opération signée ce jour, le montant total du soutien de la BEI au programme atteint désormais 1 milliard d’euros, ce qui en fait l’un des plus importants partenariats pour l’investissement urbain entre la Grèce et la banque de l’UE.

Yannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Ce nouveau prêt de 500 millions d’euros réaffirme le solide partenariat de longue date de la BEI avec la Grèce et notre engagement commun à favoriser un développement urbain durable dans tout le pays. En soutenant le programme “Antonis Tritsis”, nous aidons les collectivités locales à améliorer les infrastructures essentielles, à renforcer la résilience et à offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec le ministère de l’intérieur et le Consignment Deposits and Loans Fund aux fins de la concrétisation de projets locaux ambitieux. »

La BEI contribue à valoriser l’impact local du CDLF dans les localités grecques

Le CDLF, une institution financière de droit public supervisée par le ministère grec de l’intérieur, est chargé de tenir le registre des consignations et de promouvoir le développement social et régional en finançant des projets présentant un intérêt public et social. À cette fin, le CDLF accorde principalement des prêts aux municipalités et aux préfectures, participe à la gestion d’organismes de développement et cofinance des projets avec la BEI. Tous les projets financés doivent respecter les normes européennes relatives à l’environnement et au climat et soutenir un développement urbain durable et inclusif.

Thodoris Livanios, ministre grec de l’intérieur : « Avec cette signature, le financement des projets inclus dans le programme “Antonis Tritsis” est assuré. Il s’agit de projets qui modifient la qualité de vie de tous les habitants du pays, créent de nouvelles infrastructures et renforcent les collectivités locales. »

Mobiliser des investissements à impact élevé dans les secteurs clés

Le financement de la BEI soutiendra un large éventail de projets dans les villes grecques :

gestion durable de l’eau et des eaux usées,

infrastructures de traitement et de recyclage des déchets solides,

routes plus sûres et résistant mieux aux changements climatiques,

amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics,

revitalisation urbaine et amélioration de l’espace public,

technologies des villes intelligentes et services numériques,

mesures antisismiques dans les écoles et autres infrastructures publiques.

Dimitris Stamatis, président du CDLF : « Nous sommes heureux de poursuivre notre excellente coopération avec la BEI et nous nous félicitons de notre contribution à la conception et à la mise en œuvre du programme spécial de développement “Antonis Tritsis” du ministère de l’intérieur. Ce programme soutient un large éventail d’investissements : revitalisation urbaine, protection contre les inondations et les séismes, gestion de l’eau et des déchets, électromobilité, rénovation et construction de bâtiments municipaux, initiatives de villes intelligentes. Notre objectif est de veiller à ce que chaque projet que nous finançons génère non seulement des retombées économiques, mais aussi des avantages environnementaux et sociaux à long terme correspondant aux besoins et améliorant le bien-être des générations actuelles et futures. »

Seuls les projets qui contribuent à l’action en faveur du climat et qui respectent les principes du développement durable pourront bénéficier d’un financement. Les investissements seront répartis dans tout le pays et aideront les villes et les petites collectivités à relever les défis locaux et à améliorer la qualité de vie.

En complément de sa contribution financière, la BEI proposera des services de conseil au titre d’InvestEU et d’autres programmes d’assistance technique soutenus par l’UE afin de renforcer la capacité des petites municipalités à mettre sur pied des projets matures, durables et bancables.

Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF)

Le Consignment Deposits and Loans Fund (CDLF) est un établissement de droit public grec supervisé par le ministère des finances. Il fonctionne comme une institution financière et de gestion autonome au service du développement local et régional, de l’intérêt public et social, ainsi que de la conservation et de la gestion exclusives de toutes formes de consignations.

Le CDLF accorde des prêts aux municipalités, aux autorités régionales et à d’autres organismes du secteur public pour des projets d’infrastructure et d’intérêt général, et offre également une assistance technique soit directement, soit en collaboration avec d’autres institutions.

Dans le cadre du programme « Antonis Tritsis », le CDLF a jusqu’à présent signé des accords de prêt pour un montant total de 2,7 milliards d’euros, dont 1,7 milliard d’euros a déjà été décaissé. Ces prêts sont soit financés sur les ressources propres du CDLF, soit cofinancés avec la BEI.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.