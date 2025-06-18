Espagne : le Groupe BEI et Santander unissent leurs forces pour débloquer 370 millions d’euros à l’appui de la transition écologique des PME et des ETI, de l’entrepreneuriat féminin et de l’agriculture en Espagne

EIB

L’opération de garantie bilatérale avec ING, dans laquelle le Fonds européen d’investissement a engagé 270 millions d’euros au total, couvrira plusieurs objectifs de politique publique du Groupe BEI, dont le financement de la transition écologique des PME et des ETI et la promotion de l’entrepreneuriat féminin.

Un montant supplémentaire de 100 millions d’euros sera consacré exclusivement au financement de projets dans le secteur agricole.

L’opération contribue à la priorité stratégique du Groupe BEI qui consiste à renforcer les secteurs européens de l’agriculture et de la bioéconomie et soutient la compétitivité des PME et des ETI européennes ainsi que les projets entrepreneuriaux portés par des femmes.

Le Groupe BEI, constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a signé une nouvelle opération de titrisation de 250 millions d’euros avec Santander. L’objectif est d’encourager les investissements des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et d’appuyer le secteur agricole et l’entrepreneuriat féminin en Espagne. Cette transaction permettra à Santander de mobiliser quelque 370 millions d’euros pour améliorer l’accès au financement des entreprises opérant dans des secteurs stratégiques, stimuler le développement de l’agriculture et soutenir la cohésion économique entre les régions.

Le Fonds européen d’investissement engage 200 millions d’euros dans cette opération au moyen d’une garantie bilatérale mise en place avec ING, et la Banque européenne d’investissement 50 millions d’euros. Le volume total des fonds apportés par le Groupe BEI sera mis à disposition via une titrisation unique faisant également intervenir d’autres investisseurs privés.

La contribution de 200 millions d’euros du FEI débloquera 270 millions d’euros de financements supplémentaires, couvrant un large éventail d’objectifs de politique publique du Groupe BEI comme le soutien à la transition écologique des PME et des ETI, l’appui à l’entrepreneuriat féminin et l’octroi de prêts verts à des particuliers.

Le concours de 50 millions d’euros de la BEI mobilisera 100 millions d’euros pour le financement de projets agricoles réalisés par des PME et de ETI en Espagne. Les investissements devraient couvrir un large éventail d’activités, telles que l’agriculture durable et régénératrice, les fonds de roulement pour la résilience face aux changements climatiques et l’adaptation des variétés de cultures, l’amélioration des infrastructures et les systèmes de gestion de l’eau. Environ 10 % des ressources allouées iront à des exploitants jeunes et nouvellement installés qui peuvent bénéficier d’un financement de la BEI pour l’acquisition de terres agricoles. Les ressources sont mises à disposition au titre du programme paneuropéen en faveur de l’agriculture. Cette enveloppe de 3 milliards d’euros a été mise en place par la BEI en 2024 pour soutenir les entreprises agricoles, et plus particulièrement celles dirigées par des jeunes.

L’opération illustre une nouvelle fois le rôle joué par le Groupe BEI dans la promotion d’instruments financiers tels que la titrisation, qui contribuent à mobiliser des capitaux pour des projets verts, à réduire le risque supporté par les établissements financiers bailleurs de fonds et à renforcer l’union des marchés des capitaux de l’UE. La participation du FEI prend la forme d’une garantie bilatérale.

L’accord avec Santander contribue aux huit priorités stratégiques du Groupe BEI, à savoir renforcer les secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie en Europe, soutenir l’action pour le climat, encourager l’entrepreneuriat féminin, promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale et favoriser l’union des marchés des capitaux de l’UE.

Informations générales

À propos du Groupe BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

À propos de Santander

Fondée en 1857, Banco Santander (SAN SM) est une banque commerciale de premier plan dont le siège social se situe en Espagne. Elle est l’une des plus grandes banques au monde par sa capitalisation boursière. Les activités du groupe s’organisent autour de cinq pôles : banque de détail et commerciale ; services bancaires aux consommateurs en ligne ; banque de financement et d’investissement (BFI) ; gestion de patrimoine et assurances ; et paiements (PagoNxt et cartes). Ce modèle permet à la banque de mieux tirer parti de l’association unique d’une dimension mondiale et d’un leadership local. Aspirant à être la meilleure plateforme ouverte de services financiers pour les particuliers, les PME, les grandes entreprises, les institutions financières et les administrations publiques, le groupe Santander s’est donné pour mission d’aider les personnes et les entreprises à prospérer, dans une démarche simple, personnelle et équitable. Santander se veut une banque plus responsable et a pris divers engagements dans cette optique, dont la mobilisation de 220 milliards d’euros de financements verts entre 2019 et 2030. À la fin de 2024, Banco Santander gérait au total 1 300 milliards d’euros d’encours, desservait 173 millions de clients, comptait 8 000 succursales et employait 207 000 personnes.