Luxembourg : la BEI soutient les activités de RDI sur les technologies de numérisation 3D de pointe d’Artec 3D

17 juin 2025
  • La société développeuse de solutions de numérisation 3D basée au Luxembourg bénéficie d’un prêt d’amorçage-investissement de la BEI qui lui permettra de financer l’avancement de ses travaux de RDI sur les technologies de numérisation de nouvelle génération.
  • Les ressources mises à disposition par la BEI seront investies par Artec 3D dans ses installations de recherche au Luxembourg ainsi qu’au Portugal.
  • Ce financement marque la première opération de dette d'amorçage-risque de la BEI au Luxembourg appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’engage avec Artec 3D, société développeuse de solutions de numérisation 3D basée au Luxembourg, dans un partenariat à long terme qui prévoit la fourniture de 15 millions d’euros à l’entreprise pour soutenir ses travaux de recherche-développement sur les trois premières années. Grâce au prêt d’amorçage-investissement obtenu de la BEI, Artec 3D pourra développer plus avant ses technologies de numérisation 3D de nouvelle génération ainsi que ses algorithmes de traitement des données 3D. L’opération s’inscrit ainsi à l’appui de l’innovation et des technologies européennes essentielles. Les investissements d’Artec 3D dans les activités de développement de nouveaux produits et logiciels – qui s’appuieront également sur l’intelligence artificielle – seront mis en œuvre principalement au Luxembourg et partiellement au Portugal. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

L'accord de financement de la BEI a été signé cérémonieusement lors du salon technologique Luxembourg Nexus en présence de S.E. le Vice-Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, ainsi que d'Anne Calteux, Chef de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Les entreprises comme Artec 3D font du Luxembourg un bastion de l’innovation européenne. Les entreprises innovantes à l’image d’Artec 3D peuvent obtenir les financements dont elles ont besoin pour passer à l’échelle supérieure ici même, en Europe. La BEI propose des financements qui permettent que les technologies critiques restent dans l’UE. Voilà pourquoi des initiatives telles qu’InvestEU et notre nouveau programme TechEU sont si importantes. Nous sommes heureux de soutenir Artec 3D au moyen de notre prêt d’amorçage-investissement et de permettre ainsi le développement de cette technologie de pointe en Europe. »

Les innovations d’Artec 3D contribuent d’ores et déjà à la transformation numérique de nombreuses infrastructures dans le monde, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’aérospatiale, de la santé, du patrimoine culturel, de l’éducation et de la défense. Les technologies conçues au sein de l’entreprise comprennent des équipements de numérisation 3D de pointe ainsi que les logiciels nécessaires à la création de jumeaux numériques d’objets réels. Artec 3D se distingue notamment en proposant des scanners 3D portables, polyvalents et qui s’intègrent parfaitement avec ses logiciels exclusifs de traitement des données. Ces solutions permettent aux utilisateurs de transformer des objets de toutes formes, tailles et complexités en des modèles 3D à haute résolution, tout en réduisant considérablement le temps et les efforts nécessaires.

Art Yukhin, PDG et co-fondateur d’Artec 3D : « La coopération avec la Banque européenne d’investissement constitue avant tout une reconnaissance du rôle de chef de file que joue Artec 3D dans la recherche-développement interdisciplinaire, tant dans le domaine de l’intelligence artificielle que dans celui de la vision par ordinateur, sur la scène de la haute technologie européenne. Depuis 18 ans, notre équipe d’experts conçoit des technologies 3D révolutionnaires qui établissent de nouveaux standards dans la numérisation 3D et la capture de jumeaux numériques. Avec le soutien de la BEI, nous intensifions notre travail de recherche-développement et accélérons la mise au point de solutions de nouvelle génération répondant aux besoins des secteurs concernés et qui renforcent le leadership technologique de l’Europe sur le marché mondial. »

Anne Calteux, cheffe de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg : « L’appui de la Banque européenne d’investissement aux efforts d’innovation d’Artec 3D dans le cadre du programme InvestEU est une excellente nouvelle pour le Luxembourg et pour l’Europe. Il est très important de promouvoir l’excellence européenne dans le domaine des technologies de numérisation 3D et de renforcer le leadership technologique européen à l’heure où l’UE s’attache à rattraper son retard en matière d’innovation. Ce concours financier donnera directement à l’entreprise les moyens de stimuler l’innovation et la création d’emplois au Luxembourg et dans l’Union européenne. Nous nous réjouissons de l’impact positif qu’auront ces activités de recherche-développement. »

Sur le plan technique, ce financement soutiendra le développement des scanners 3D à courte portée et de haute précision d’Artec 3D, ainsi que ses logiciels 3D avancés, et permettra ainsi une capture de données rapide et précise pour diverses applications. Artec 3D a été la première à introduire la numérisation « sans cible » au moyen de scanners portables. Ces dispositifs permettent une capture de données bien plus rapide et simple que les scanners traditionnels qui dépendent d’un équipement fixe et de marqueurs de référence. La numérisation d’Artec 3D est conçue pour répondre aux besoins variés des utilisateurs finals dans de nombreuses applications, allant de la personnalisation de bijoux à la fabrication industrielle. Elle peut également contribuer à la préservation du patrimoine culturel, en permettant une étude approfondie sans risque d’endommager des objets fragiles.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La note AAA du Groupe BEI lui permet d’emprunter sur les marchés mondiaux à des conditions favorables dont il fait bénéficier ses clients au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. Le Groupe applique les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées et présente un ratio d’adéquation des fonds propres de catégorie 1 de 32 %.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour appuyer une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Artec 3D est une société basée au Luxembourg qui conçoit et fabrique des scanners 3D de haute précision ainsi que des logiciels 3D intelligents utilisés pour la capture rapide et précise de données. Ces outils permettent aux utilisateurs de créer aisément et rapidement un modèle 3D d’un objet réel, puis de procéder à de la rétro-ingénierie, à des inspections ou à la reproduction à la demande de cet objet. Les produits et services proposés par Artec 3D peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs, dont l’ingénierie, la médecine, la conception, la métrologie, les effets spéciaux numériques, la préservation du patrimoine ou encore les technologies de sécurité.

European Commission
©European Commission
Projet(s) connexe(s)

ARTEC 3D (IEU FT)

The Project will contribute to the funding of RDI applied research and new product/software development activities in the 3D scanner market.

Signé | 22/05/2025

Référence

2025-243-FR

