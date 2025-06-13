La Finlande obtient un financement de 235 millions d’euros de la BEI pour la modernisation d’hôpitaux et d’écoles

EIB

La BEI prête 235 millions d’euros pour améliorer les hôpitaux et les écoles de l’Uusimaa, région finlandaise.

Parmi les bénéficiaires figurent des hôpitaux à Helsinki, Espoo et Vantaa, ainsi que des écoles à Vantaa.

Une partie du soutien actuel de la BEI cible les services publics finlandais, plus de 3,8 milliards d’euros ayant été investis dans la santé et l’éducation ces dernières années.

La Banque européenne d’investissement (BEI) signe deux accords de financement importants, d’un montant total de 235 millions d’euros, pour soutenir les infrastructures publiques critiques du sud de la Finlande. Ces fonds permettront d’améliorer considérablement les services de santé en Finlande méridionale ainsi que l’enseignement à Vantaa.

Le premier prêt, de 135 millions d’euros, soutiendra la modernisation d’infrastructures hospitalières dans toute la région. Il s’agit notamment d’optimiser l’accès aux soins spécialisés, de renforcer la formation du personnel médical et d’accroître l’efficacité énergétique des bâtiments hospitaliers. Ce financement s’inscrit dans le cadre d’une ligne de crédit plus large de 300 millions d’euros avec l’hôpital universitaire d’Helsinki (HUS), l’autorité conjointe pour les services de santé spécialisés à Helsinki et à Uusimaa. Des rénovations majeures sont prévues dans les hôpitaux de Meilahti à Helsinki, Jorvi à Espoo et Peijas à Vantaa.

La BEI accorde également un second prêt, de 100 millions d’euros, pour appuyer l’aménagement d’infrastructures d’enseignement modernes et écoénergétiques à Vantaa, une ville en pleine expansion située juste au nord d’Helsinki. Cette tranche s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de financement plus important de 350 millions d’euros. L’opération bénéficiera à plus de 11 000 étudiants et permettra la mise à disposition de plus de 160 000 mètres carrés d’espaces d’enseignement neufs et rénovés sur plus de 30 sites, notamment des écoles, des centres de jour et des complexes sportifs.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Ces projets amélioreront directement le quotidien de dizaines de milliers de personnes dans le sud de la Finlande. Nous sommes fiers d’aider la Finlande à mettre en place des infrastructures modernes et durables qui fournissent de meilleurs services et répondent aux normes environnementales les plus élevées. Investir dans la santé et l’éducation, c’est investir dans l’avenir de la population. »

Ces deux prêts reflètent les objectifs de la BEI consistant à favoriser le développement urbain durable, à promouvoir l’inclusion sociale et à faire progresser l’action pour le climat grâce à des infrastructures économes en énergie.

La majeure partie des travaux de modernisation des hôpitaux dans la région d’Uusimaa devraient être achevés d’ici à la fin de l’année 2026.

Jari Finnilä, directeur financier de HUS : « La BEI est un bailleur de fonds important et fiable pour les investissements de HUS. La BEI et HUS coopèrent de longue date pour financer des investissements dans les services de santé spécialisés. »

Les travaux concernant les bâtiments scolaires de Vantaa devraient être achevés dans les cinq prochaines années. Pekka Timonen, maire de Vantaa : « Le financement à long terme que nous recevons de la BEI est essentiel à la concrétisation de nos efforts de rénovation et de construction d’infrastructures éducatives. ».

Ces dix dernières années, la BEI a fourni plus de 2,1 milliards d’euros en faveur de la santé et 1,7 milliard d’euros à l’appui de l’éducation en Finlande. Parmi les projets récents figure la construction de l’hôpital de Laakso et des infrastructures éducatives modernes à Tuusula, Helsinki et Turku.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. Entre 2023 et 2024, les investissements du Groupe BEI en Finlande sont passés de 992 millions d’euros à 2,3 milliards d’euros et ont principalement été consacrés à des projets verts et à l’innovation des entreprises.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme indiqué dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En promouvant l’intégration du marché et en mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses (« start-up »), les entreprises en expansion (« scale-up ») et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ciblent les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

