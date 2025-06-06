France : la BEI s’engage aux côtés de la Métropole Nice Côte d’Azur pour construire Haliotis 2, une station de traitement des eaux usées plus moderne et écologique

Shutterstock

Un prêt de 170 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement permettra à Eau d’Azur, société entièrement contrôlée par la Métropole Nice Côte d’Azur, de reconstruire et agrandir la station d’épuration des eaux Haliotis.

Le projet doit bénéficier à l’équivalent de 680.000 habitants de la métropole niçoise et permettra également de limiter les déversements en cas d’orages dans la Méditerranée.

Le financement de la BEI a été annoncé dans le cadre des Journées de l’adaptation climatique organisées par la BEI et la Commission européenne avec le soutien de l’EDHEC, à la veille de la Conférence des Nations Unies sur l‘Océan.

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Régie de l’Eau et de l’Assainissement de la Métropole Nice Côte d’Azur ont annoncé un accord de financement pour la reconstruction, l'agrandissement et l'amélioration des performances environnementales de la station d'épuration des eaux usées : Haliotis 2. Cette station sera exploitée par la régie et traitera la plus grande part des eaux usées de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Le montant total du financement apporté par la BEI s’élève à 170 millions d’euros, La signature de l’accord a été annoncée en marge des Journées de l’adaptation climatique (« EIB Adaptation Days », 5-6 juin) organisées à Nice par la BEI et la Commission européenne avec le soutien de l’EDHEC, à la veille de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC, 9-13 juin).

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « La gestion des eaux usées est un élément fondamental du développement équilibré d’une ville ou d’un territoire. Haliotis 2 est un exemple d’infrastructure moderne qui permettra de mieux traiter et recycler les eaux, limiter le déversement en Méditerranée, et préserver ainsi l’environnement de la métropole niçoise. La BEI, banque du climat de l’Union européenne, est très fière d’accompagner la métropole dans ce magnifique projet au service des habitants et du territoire ». Ce projet s’inscrit également dans l’activité globale de la BEI dans le domaine de l’eau. « Aujourd’hui, les projets liés à l’eau représentent plus de la moitié des actions de la BEI en faveur de l’adaptation aux changements climatiques. », a ajouté Ambroise Fayolle.

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : « La ressource en eau est un enjeu majeur de notre siècle, en particulier pour notre territoire. C’est notre responsabilité d’agir concrètement pour sa préservation. Haliotis 2 incarne le plus grand projet de station d’épuration de nouvelle génération en France, vitrine écologique et énergétique de Nice. Ce pôle technologique environnemental relèvera les défis climatiques en valorisant les eaux usées – production de biogaz, récupération de chaleur, réutilisation massive des eaux traitées – et jouera un rôle essentiel dans notre Plan Climat, qui vise -55 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et la neutralité carbone à horizon 2050. Ce projet ambitieux n’aurait pu voir le jour sans le soutien déterminant de la Banque européenne d’investissement, partenaire clé de la transition écologique de notre territoire ».

Plusieurs aspects du projet s’inscrivent dans une stratégie d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Les éléments d’adaptation comprennent notamment :

La réutilisation des eaux usées traitées (environ 5 millions de m³ par an), permettant de préserver les ressources d’eau potable

La protection de la station contre les inondations

La protection de la station contre le risque de submersion marine pour une houle de période de retour de 100 ans, avec une surcote atmosphérique et une surcote liée au réchauffement climatique pour 2100.

Par ailleurs, la diminution de la charge polluante dans la mer sera bénéfique pour la biodiversité marine.

La BEI a également fourni à Eau d’Azur des services de conseil, qui ont servi notamment à consolider le modèle utilisé par la régie pour établir ses projections financières et à explorer l’accès à de nouvelles sources de financement à l’échelle européenne.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

À propos de la Métropole Nice Côte d’Azur

Située entre mer et montagne, la Métropole Nice Côte d’Azur regroupe 51 communes, du littoral aux sommets du pays niçois, sur un territoire de 1 479 km². Européenne et ouverte sur le monde, elle combine attractivité, diversité géographique et dynamisme économique. Elle exerce des compétences clés dans la vie quotidienne : développement économique, transports, logement, collecte et traitement des déchets, gestion de l’eau et de l’assainissement, voirie, éclairage public, stationnement, stations de ski, ports de plaisance, urbanisme et systèmes d’information géographique. Elle a également élargi ses missions à l’ensemble de la voirie, aux transports scolaires, aux zones d’activités économiques et à la promotion du territoire à l’international. Sa création poursuit deux objectifs : améliorer l’efficacité des services publics à l’échelle des 51 communes et renforcer l’attractivité du territoire face aux grandes métropoles européennes et méditerranéennes.