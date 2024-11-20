NICE EAU D AZUR HALIOTIS 2

Le projet vise à maintenir la conformité avec la Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Les travaux de la station de traitement des eaux usées relèvent de l'annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée par la directive 2014/52/UE, concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE). Cette Directive a été retranscrite en droit français et au final, le projet relève du champ d'application de : - l'autorisation environnementale, procédure introduite par l'Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et codifiée dans le Titre VIII du Livre 1er du Code de l'environnement, aux articles L181-1 à 31 et R181-1 à 56 ; - l'annexe de l'article R122-2 du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, - l'enquête publique, défini par l'article R123-1 du Code de l'Environnement. Un dossier de demande d'autorisation environnementale, comprenant une évaluation environnementale, a dont été établi et déposé en Préfecture. La procédure d'instruction, comprenant une phase d'enquête publique est en cours.