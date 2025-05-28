France : décarbonisation des territoires - la BEI soutient le plan d’investissement de Bordeaux Métropole Énergies

EIB

Un prêt de 90 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) permettra à Bordeaux Métropole Energies (BME) de renforcer son activité dans le cadre de son plan stratégique 2024 - 2028.

Le financement portera sur les multiples aspects du plan, allant du développement d’énergies renouvelables sur la métropole bordelaise et en Gironde, jusqu’à la rénovation énergétique de logements individuels et de copropriétés.

Pour la BEI, ce financement s’inscrit aussi dans le contexte du plan européen pour la transition énergétique et écologique du continent connu sous le nom de REPowerEU.

La BEI et BME ont signé un accord portant sur un prêt de 90 millions d’euros en soutien du Plan Stratégique de la SEM métropolitaine, qui accompagne la transition énergétique des collectivités locales, des entreprises et des particuliers du territoire de la Gironde.

Ce financement vise à accompagner BME dans quatre domaines d’activité :

le développement de solutions photovoltaïques en milieu urbain et rural en faveur de collectivités locales ou d’entreprises ;

la création et l’extension de réseaux de chaleur et de refroidissement d’infrastructures à partir d’énergies renouvelables ;

le développement de projets de production de biogaz par méthanisation ;

le financement de rénovations énergétiques de logements entreprises par des particuliers ou des copropriétés.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Bordeaux Métropole Énergies dans son plan de transformation énergétique, dont l’impact positif se fera sentir sur l’ensemble du territoire girondin », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

« Favoriser les énergies renouvelables, financer les solutions innovantes, réduire la facture énergétique des collectivités, des entreprises et des particuliers : ce sont les objectifs de la BEI dans le cadre de l’action climatique et de la transition énergétique, afin que les financements européens puissent profiter à l’ensemble des acteurs des collectivités locales ».

« L’accompagnement de la BEI marque une étape importante pour BME et ses entreprises dans leur capacité à jouer un rôle stratégique et opérationnel clé dans la construction d’un territoire neutre en carbone à l’horizon 2050 » précise Claudine Bichet, présidente du Conseil d’Administration de BME.

« Il renforce notre capacité à investir dans des solutions énergétiques locales et bas carbone aux côtés des collectivités locales et des entreprises du territoire métropolitain et girondin. » précise Audrey Dugal, Directrice Général de BME.

Pour BME, ce financement permettra la concrétisation des engagements pris dans sa feuille de route publiée en 2024. Il renforce la capacité du groupe à porter des investissements sur le territoire pour développer des projets de solaire photovoltaïque en toiture, sur des parkings et en centrales au sol ; de production de chaleur et de froid renouvelables, de production de biogaz, tout en massifiant la rénovation énergétique du bâti.

Pour la BEI, ce financement s’inscrit dans une longue tradition de soutien aux collectivités locales en France. Il s’inscrit aussi dans l’action climatique de la banque, qui constitue l’une de ses priorités stratégiques, ainsi que dans le soutien au programme REPowerEU, lancé par la Commission européenne en 2022, et visant à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles et à accélérer la transition vers l’énergie verte. Par l’aide prévue aux particuliers dans la rénovation des logements, ce financement veut enfin contribuer à rendre le secteur du logement plus sobre en carbone en France et dans l’ensemble de l’Union européenne.

Informations générales

A propos de BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements dans l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets en Europe et dans le monde. En France le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

A propos de BME

Acteur majeur de la transition énergétique locale, Bordeaux Métropole Energies (BME) est un groupe composé de 4 filiales (Gaz de Bordeaux, Mixéner, Néomix, Régaz-Bordeaux) et 2 marques (Facirénov et Via33), toutes engagées dans la décarbonation. L’ensemble des équipes accompagne les collectivités locales, les entreprises mais aussi les particuliers dans leur révolution énergétique et leur décarbonation via des activités de rénovation énergétique et de construction d’un mix énergétique local et diversifié (gaz verts, solaire, chaleur et froid et renouvelables). Société d’économie mixte locale (SAEML) depuis 2017, l’actionnariat de BME se compose de partenaires publics à l’instar de Bordeaux Métropole (67 ,9%), d’acteurs privés comme Engie (20%), la Banque des Territoires (12%) et 13 communes de Gironde (0.1%). »