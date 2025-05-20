L’agriculture européenne est confrontée à des risques climatiques croissants que l’UE peut aider à contrer, selon une nouvelle étude

Le secteur agricole de l’UE perd chaque année plus de 28 milliards d’euros en raison de conditions météorologiques défavorables, selon le nouveau rapport.

L’assurance agricole en Europe peut jouer un rôle clé dans la maîtrise des risques climatiques, selon une étude publiée par la BEI et la Commission européenne.

L’UE peut faire davantage pour élargir la couverture d’assurance des agriculteurs européens.

Le secteur agricole de l’Union européenne perd en moyenne plus de 28 milliards d’euros par an à cause des conditions météorologiques défavorables, telles que les sécheresses, et l’UE peut faire davantage pour réduire l’exposition des exploitations à de tels risques, notamment en développant l’assurance agricole, selon une nouvelle étude qui apporte un éclairage inédit.

Publiée conjointement ce jour par la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne, l’analyse indique que l’aggravation des changements climatiques menace d’accroître jusqu’à 66 % les pertes annuelles moyennes du secteur agricole européen d’ici à 2050, et appelle à la mise en place d’un système européen de gestion des risques plus solide pour le secteur.

Seulement 20 à 30 % des pertes agricoles dues au climat dans l’UE sont assurées par des systèmes de type public, privé ou mutuelle, y compris ceux soutenus par la politique agricole commune (PAC) de l’Europe. Selon l’étude, une couverture d’assurance appuyée par des fonds publics se révèle souvent plus efficace que des programmes d’indemnisation gouvernementaux.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les risques liés au climat constituent une source croissante d’incertitude pour la production alimentaire. Il est essentiel d’atténuer ces risques grâce à l’assurance et aux mécanismes de réduction des risques afin de soutenir les investissements des agriculteurs européens. Les conclusions de cette analyse éclaireront nos actions futures, au fur et à mesure que nous intensifierons notre appui visant à renforcer la résilience du système agricole de l’UE. »

À ce jour, le Groupe BEI soutient le secteur agricole de l’UE de trois manières principales. La première consiste en l’octroi de prêts et de garanties aux entreprises agricoles ou en des prises de participation dans celles-ci. La deuxième concerne le financement d’infrastructures rurales, telles que les systèmes d’irrigation ou les routes. La troisième repose sur des conseils apportés aux pouvoirs publics et aux institutions financières sur la façon d’utiliser les subventions agricoles de l’UE de manière à mobiliser d’autres sources de financement et à limiter les risques, notamment ceux liés au climat.

Christophe Hansen, commissaire européen à l’agriculture et à l’alimentation : « Les changements climatiques et leurs conséquences pourraient restreindre l’accès des agriculteurs au financement, les banques étant susceptibles de se montrer encore plus réticentes face au risque qu’elles ne sont aujourd’hui. L’étude que nous publions ce jour avec la BEI montre que seulement 20 à 30 % des pertes liées au climat sont assurées par des systèmes de type public, privé ou mutuelle. Nous devons agir pour couvrir les pertes restantes. J’encourage tous les États membres à évaluer et à introduire de nouveaux instruments financiers dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, afin de mieux prévenir les risques climatiques dans le secteur agricole. Je salue également le travail du Groupe BEI, qui joue un rôle clé dans la mobilisation de capitaux pour assurer la résilience à long terme du secteur agroalimentaire de l’UE. »

La nouvelle étude est la première du genre à analyser les régimes d’assurance agricole dans l’ensemble de l’UE. Elle a été commandée par la direction générale de l’agriculture de la Commission et réalisée par les services de conseil de la BEI, dans le cadre de la plateforme fi-compass, avec le soutien de Howden, le groupe mondial de courtage en assurance.

La publication du rapport coïncide avec la tenue d’une conférence, organisée à Bruxelles par la BEI et la Commission, sur le thème de l’assurance et l’accès au financement pour la résilience et l’adaptation des exploitations agricoles dans l’UE.

Dans l’ensemble des 27 pays de l’UE, les pertes agricoles liées au climat s’élèvent en moyenne à 28,3 milliards d’euros par an, selon l’étude. Cela représente environ 6 % de la production annuelle de l’agriculture et de l’élevage dans l’UE.

Le réchauffement climatique menace d’accentuer la volatilité des rendements agricoles dans l’UE et d’accroître l’instabilité des revenus des exploitations agricoles européennes, car d’après les projections présentées dans le rapport, les pertes pourraient s’accroître jusqu’à 42 %, voire 66 %, d’ici le milieu du siècle.

Le rapport analyse les répercussions générales des conditions météorologiques sur l’agriculture et explore les moyens d’élargir l’assurance agricole en Europe et d’inciter le secteur à se protéger des risques en s’adaptant aux changements climatiques.

Le rapport formule notamment les principales recommandations suivantes :

afin de limiter les chocs économiques pour les agriculteurs, l’UE devrait mettre en œuvre des mécanismes de transfert des risques, y compris des obligations « catastrophe » et des dispositifs de réassurance public-privé ;

l’UE devrait prévoir un financement d’intervention rapide en cas de catastrophe ;

le secteur agricole dans son ensemble devrait intensifier ses efforts d’adaptation car, même avec une meilleure couverture d’assurance, ces mesures demeurent essentielles pour contrer les risques climatiques futurs.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme indiqué dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Outre des financements, la BEI offre des services de conseil qui aident les partenaires publics et privés à mettre au point et en œuvre des projets de grande qualité prêts à bénéficier d’investissements. Rien qu’en 2024, les équipes de conseil de la BEI ont contribué à mobiliser plus de 200 milliards d’euros d’investissements dans toute l’Europe et au-delà.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège de l’organisation.

À propos de fi-compass

Mise en œuvre par les services de conseil de la BEI, fi-compass est une plateforme de conseil unique en son genre, proposée par la Commission européenne en partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI). La plateforme est conçue pour soutenir les États membres de l’UE et leurs autorités de gestion dans la mise en œuvre des instruments financiers relevant des fonds européens en gestion partagée au titre de la politique de cohésion et de la politique agricole. Elle fournit des orientations complètes, un savoir-faire pratique et des outils d’apprentissage sur l’utilisation des instruments financiers, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité et l’efficience des investissements publics.

À propos de Howden

Howden est un groupe mondial de courtage en assurance dont les employés détiennent une part significative du capital. Fondé en 1994, il propose des services et des solutions de courtage d’assurance, de courtage de réassurance, et de souscription, à une clientèle allant des particuliers aux plus grandes entreprises multinationales.

Le groupe est présent dans 55 pays à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il emploie 22 000 personnes et gère 45 milliards de dollars de primes pour le compte de ses clients.