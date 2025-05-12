La BEI accorde un financement de 20 millions d’euros à Heura Foods pour l’élaboration de produits alimentaires innovants et durables à base de plantes

EIB

Heura Foods est une jeune pousse espagnole qui produit des aliments 100 % végétaux, durables et sains, en particulier des substituts de viande d’origine végétale.

L’accord permettra de financer les investissements en RDI d’Heura destinés à la mise au point de nouveaux produits de différentes catégories.

Il contribuera à la réalisation des priorités stratégiques du Groupe BEI, qui visent notamment à soutenir l’innovation européenne et le secteur de la bioéconomie, et à favoriser la mise en place de systèmes alimentaires sains et respectueux de l’environnement en Europe.

L’opération bénéficie de la garantie d’InvestEU, le programme de l’UE ayant pour objet de mobiliser des investissements pour plus de 372 milliards d’euros d’ici à 2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 20 millions d’euros avec la jeune pousse espagnole Heura Foods à l’appui de l’élaboration et de la commercialisation de produits alimentaires innovants, 100 % d’origine végétale, durables et sains. Heura, pionnière de la bioéconomie située à Barcelone, innove dans le secteur des aliments d’origine végétale. Elle s’efforce d’améliorer la composition des aliments en remplaçant les graisses saturées et le cholestérol par des ingrédients riches en fibres et en antioxydants, tout en garantissant une teneur élevée en protéines.

Le prêt soutiendra le programme de recherche‑développement et innovation (RDI) d’Heura, destiné à mettre au point des substituts végétaux à la viande, au fromage et à d’autres produits d’origine animale, ainsi que des produits ayant une densité protéique plus élevée que ceux que l’on trouve habituellement dans les supermarchés. L’entreprise entend fournir des alternatives aux produits carnés classiques et aux aliments ultra-transformés plus populaires, en utilisant des protéines issues de légumineuses et des graisses saines. Le dispositif permettra également à Heura de renforcer ses capacités de production en investissant dans des équipements, tant dans les laboratoires de l’entreprise que dans les installations de co‑fabricants en Espagne. L’accord de prêt contribuera à promouvoir la mise en œuvre de systèmes alimentaires sains et respectueux de l’environnement en Europe.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Le soutien de la BEI à l’innovation et à la biotechnologie est essentiel à la primauté technologique de l’Europe. Avec cet accord, nous stimulons le dynamisme de l’écosystème des jeunes pousses en Espagne et en Europe tout en répondant également aux nouveaux besoins des consommateurs par l’élaboration de nouveaux produits alimentaires durables. »

Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI : « Cet accord de prêt conclu avec Heura illustre parfaitement la manière dont la BEI renforce son soutien aux entreprises à l’avant-garde du secteur de la bioéconomie, en favorisant l’innovation et la durabilité tout au long de la chaîne de valeur alimentaire. En investissant dans l’élaboration de nouveaux aliments d’origine végétale, la BEI contribue également à la mise en place d’un système alimentaire plus durable et plus sain, ainsi qu’à la sécurité alimentaire dans l’Union européenne. »

Marc Coloma, co-fondateur et directeur général d’Heura Foods : « L’innovation, c’est ce qui nous permet de vivre mieux et plus longtemps. Notre activité s’appuie sur des procédés simples, des légumineuses, des graisses saines et la science au service du bien-être collectif. Notre objectif est de démocratiser une alimentation savoureuse, nutritive et adaptée aux défis d’aujourd’hui. »

Lucas González Ojeda, directeur faisant fonction de la représentation de la Commission européenne en Espagne : « Pour la Commission européenne, la promotion de l’innovation est essentielle pour renforcer la compétitivité de son industrie agroalimentaire. Nous saluons le soutien de la Banque européenne d’investissement aux activités de recherche‑développement des entreprises agroalimentaires innovantes. Ces opérations contribuent à favoriser de nouvelles perspectives économiques dans l’Union européenne, à créer des emplois à haute valeur ajoutée et à consolider la position de chef de file de l’UE sur une scène alimentaire mondiale en pleine mutation. Cette opération illustre parfaitement ce que le programme InvestEU peut faire pour aider les entreprises à croître, innover et construire un avenir durable. »

L’opération bénéficie du soutien d’InvestEU, programme de l’UE ayant pour objet de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements à l’horizon 2027.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit priorités stratégiques, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En Espagne, en 2024, le Groupe BEI a signé 12,3 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 100 projets à fort impact, contribuant ainsi à la double transition écologique et numérique du pays, à la croissance économique, à la compétitivité et à l’amélioration des services à la population.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à stimuler les investissements privés à l’appui des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires susceptibles d’investir dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires, augmentera leur capacité de prise de risques et sera en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

À propos d’Heura Foods

Heura Foods est une jeune pousse du secteur des technologies alimentaires 100 % végétales fondée par des activistes à Barcelone. Elle met au point des solutions qui relèguent au passé les problèmes posés par les systèmes alimentaires actuels et qui contribuent à accélérer la transition vers un monde dans lequel nos habitudes alimentaires quotidiennes ont un impact positif sur les êtres humains, les animaux et la planète. Tout en s’appuyant sur des découvertes scientifiques et des technologies de pointe, les innovations d’Heura préservent les traditions culinaires de la Méditerranée, notamment la haute densité nutritionnelle, l’impact positif sur le climat et le goût exceptionnel. Heura, qui est déjà cheffe de file du marché en Espagne, contribue au succès des produits végétaux dans toute l’Europe.