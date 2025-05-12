Kenya : BEI Monde et Family Bank concluent un accord de financement de 100 millions d’euros en faveur de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes

EIB

Le financement vise à élargir l’accès au crédit pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes et les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses au Kenya.

BEI Monde et Family Bank mettent à disposition 50 millions d’euros chacune.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE visant à promouvoir le commerce, l’industrie manufacturière, l’agriculture, l’action pour le climat et les services, qui sont des priorités essentielles pour le Kenya.

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de sa branche spécialisée dans le développement BEI Monde, et Family Bank, basée au Kenya, mobilisent 100 millions d’euros (soit 14,7 milliards de shillings kényans) pour financer les entreprises. L’accent sera mis sur les entreprises détenues et (ou) dirigées par des femmes et sur l’entrepreneuriat des jeunes dans le pays. BEI Monde accorde une ligne de crédit de 50 millions d’euros à Family Bank, qui mettra à disposition un montant équivalent dans le cadre d’un accord visant à octroyer des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) au Kenya.

L’accord de financement a été annoncé lors de la deuxième édition du Forum économique Union européenne-Kenya à Nairobi. Il a vocation à renforcer le fonds de roulement et les investissements des PME et ETI kényanes actives principalement dans les secteurs du commerce et de l’agriculture. Les fonds sont destinés à soutenir des entreprises détenues ou gérées par des femmes pour au moins 50 % du montant et l’entrepreneuriat des jeunes pour au moins 30 %.

« Les PME représentent plus de 80 % de notre clientèle. Grâce aux efforts que nous déployons, notre chiffre d’affaires sur ce segment continue d’augmenter, mettant en évidence le fort potentiel de croissance de ces entreprises », a déclaré Nancy Njau, directrice générale de Family Bank. « Le partenariat avec BEI Monde nous permet non seulement de concrétiser notre stratégie 2025-2029 visant à renforcer l’activité de prêt aux PME et la segmentation du marché, mais aussi de mieux répondre aux besoins spécifiques des PME dans différentes chaînes de valeur en matière de croissance durable et de valeur à long terme. »

Outre la ligne de crédit, BEI Monde fournira à Family Bank une assistance technique pour améliorer sa stratégie en matière d’égalité de genre et son offre de produits. Cela pourrait inclure une certification dans le cadre de l’initiative 2X Challenge lancée en 2018 par des banques de développement et des institutions financières multilatérales pour investir en faveur des femmes dans le monde entier.

« Nous reconnaissons que les petites entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, ont besoin non seulement d’accéder à des possibilités de financement et d’investissement, mais aussi à des possibilités d’éducation, d’information et de réseautage avec des entreprises partageant les mêmes valeurs », a précisé Nancy Njau. « Ce partenariat nous permet d’offrir un soutien global. »

L’accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE visant à promouvoir le commerce, l’industrie manufacturière, l’agriculture, l’action pour le climat et les services, qui sont des priorités essentielles pour le Kenya. Il contribue également à l’initiative européenne « Investir dans les jeunes entreprises en Afrique » qui a vocation à créer des emplois durables et à élargir les perspectives commerciales dans toute l’Afrique. La présidence de l’initiative est actuellement assurée par la BEI.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Le partenariat de financement que nous avons noué avec Family Bank vise à mettre à la disposition du secteur privé kényan les capitaux dont il a tant besoin. L’objectif est de soutenir les entreprises et de créer des emplois. Investir en faveur de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes est non seulement juste, mais aussi judicieux sur le plan économique. Cet investissement devrait apporter croissance et prospérité à l’économie kényane. Et cela revêt une très grande importance pour nous. »

Ce concours constitue le quatrième accord signé entre BEI Monde et Family Bank.

Hans Stausboll, directeur pour l’Afrique à la direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne : « Comme en témoigne le Fonds européen pour le développement durable Plus (#FEDD+), nous sommes déterminés à stimuler une croissance économique durable en donnant des moyens d’action aux PME dans les pays partenaires. Grâce au partenariat stratégique avec la Banque européenne d’investissement, nous mobilisons par l’intermédiaire de Family Bank des ressources financières vitales pour les PME au Kenya. Cette collaboration permet de favoriser non seulement l’entrepreneuriat des femmes et l’innovation, mais également les chaînes de valeur durables et adaptées aux changements climatiques dans le pays. Plus généralement, elle contribue à la stratégie “Global Gateway” au Kenya dans divers sous-secteurs économiques, notamment l’industrie manufacturière, les services, le commerce et la compétitivité. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution du siège du Groupe BEI.

À propos de Global Gateway

« Global Gateway » est la stratégie concrète de l’UE qui vise à réduire les disparités en matière d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. Dans le cadre d’une approche de l’Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, ses États membres et les institutions européennes de financement du développement, nous entendons mobiliser ensemble jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements publics et privés entre 2021 et 2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

Le paquet d’investissement « Global Gateway » UE-Afrique a vocation à mobiliser 150 milliards d’euros d’investissements pour accélérer la transition numérique et écologique de l’Afrique et soutenir une croissance durable de l’emploi et un renforcement des systèmes de santé. De plus amples informations sur le paquet d’investissement ainsi que sur les initiatives phares par pays sont disponibles ici.

À propos de Family Bank

Family Bank est un établissement financier qui développe une solide clientèle de détail. Elle met tout particulièrement l’accent sur les services bancaires aux PME et s’attache à contribuer à la transformation concrète des conditions de vie des populations en Afrique. Family Bank est la huitième banque du Kenya par la taille, avec un réseau de 95 succursales réparties dans 32 comtés. Elle compte plus de 1,2 million de clients, 6 000 agents de banque et 75 000 commerçants dans le pays. Au 31 décembre 2024, elle enregistrait un actif total de 168,5 milliards de shillings kényans et une base de dépôts de 126,4 milliards de shillings kényans.

Pionnière de l’innovation bancaire numérique, Family Bank a été la première du pays à introduire la dématérialisation des services bancaires grâce à la technologie des cartes à puce, à la banque mobile et à l’application PesaPap. Autre jalon historique, elle a été la première banque en Afrique à mettre en place le service mVisa, renforçant ainsi son engagement en faveur de solutions financières fluides et accessibles.

En 2024, Family Bank a été distinguée pour son engagement en faveur de l’excellence par le prix de la satisfaction client lors de la cérémonie Innovation & Excellence Awards – East Africa. Elle a également été classée troisième pour la note globale et première parmi les banques de deuxième rang pour la cinquième année consécutive dans le cadre de l’enquête sur la satisfaction de la clientèle et l’expérience bancaire numérique de la Kenya Bankers Association. En outre, Family Bank est lauréate d’un des prix Banking on Women décernés en 2024 et a reçu le prestigieux prix de l’excellence des services dans la catégorie CX Social Impact & Sustainability de l’Institute of Customer Experience.

Auparavant, en 2021, la campagne d’offre d’obligations de Family Bank a été couronnée de succès, avec un taux de souscription de 147,3 %, et a permis de lever 4,42 milliards de shillings kényans auprès du public. Elle s’est vue décerner par la Public Relations Society of Kenya les prix de la communication financière et de la campagne de relations publiques de l’année.

Parmi les autres distinctions notables figurent celle des jeunes cadres de banque les plus performants d’Afrique lors de l’événement Battle of the Banks Africa 2023 et celle de la meilleure expérience client interne lors de la remise des prix de l’excellence des services 2023. En 2022, Family Bank a été nommée banque de l’année par Aceli Africa pour son activité de prêt à fort impact en faveur des PME du secteur agricole. Elle a également reçu le prix de la meilleure banque pour les PME au Kenya lors des East Africa Awards 2017 de Banker Africa, une initiative prestigieuse qui récompense l’excellence des institutions financières africaines. Enfin, Family Bank a reçu le prix Think Business Fastest Growing Bank trois années de suite (2013-2015) et le deuxième prix de la meilleure banque en microfinance à la cérémonie Think Business Awards en 2013 et 2014.