France : la BEI et le Groupe BPCE signent un accord pour soutenir les entreprises agricoles françaises à hauteur de 200 millions d’euros

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe bancaire BPCE ont signé un accord visant à mobiliser 200 millions d’euros de prêts en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) des secteurs de l’agriculture et de la bioéconomie en France. Il s’agit de la première opération signée par la BEI en France dans le cadre de l’enveloppe de 3 milliards d’euros approuvée par la BEI en 2024 pour soutenir les entreprises actives dans le secteur de l’agriculture.

Cette opération vise notamment à répondre aux besoins spécifiques des jeunes agriculteurs, contribuant ainsi à favoriser la création ou la reprise d’exploitations. Elle contribue à la préservation et à la création d'emplois dans les zones rurales en favorisant le maintien de la population dans ces territoires. L'opération soutiendra l'acquisition et la modernisation d'exploitations agricoles ainsi que l'investissement dans des technologies durables.

« Nous nous réjouissons de signer avec le groupe BPCE le premier accord en France dans le cadre de l’enveloppe de 3 milliards d’euros de la BEI consacrée au soutien aux entreprises agricoles, et tout particulièrement des jeunes agriculteurs. L’objectif est de fournir des financements abordables et adaptés afin d’accompagner le secteur agricole vers un avenir plus durable et résilient », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI en charge de l’agriculture.

« Grâce à notre partenariat de longue date avec la BEI, nous disposons d'une enveloppe de crédits de 200 millions d’euros dédiée aux secteurs de l’agriculture et de la viticulture. Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne vont ainsi renforcer leur soutien aux jeunes agriculteurs, aux viticulteurs et aux nouveaux installés, favorisant le renouvellement des générations, essentiel à la vitalité de nos territoires. Parallèlement, nous nous engageons à accompagner les projets qui visent à accélérer la transition vers une agriculture durable », a ajouté Cédric Glorieux, directeur Produits et Solutions Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Présent à la signature de l'accord à Bruxelles, dans le cadre de la conférence sur la vision de l'agriculture et de l'alimentation organisée par la Commission européenne, le commissaire européen à l'agriculture et à l'alimentation Christophe Hansen s'est félicité de l'accord : « En lançant l'enveloppe de 3 milliards d'euros en décembre dernier, la Commission européenne et la BEI se sont fixé un objectif clair : soutenir les priorités agricoles de l'UE en facilitant le renouvellement des générations dans un secteur qui se heurte à de nombreux obstacles en matière d'accès au financement, et en favorisant la transition écologique dans les zones rurales. La signature d'aujourd'hui témoigne du rôle essentiel que jouent ces fonds dans les secteurs de l'agriculture et de la bioéconomie. Nous restons déterminés à répondre aux besoins de nos agriculteurs. »

La quasi-totalité de ces financements seront affectés à des projets mis en œuvre dans des régions relevant des programmes européens de cohésion et de transition. En outre, 30 % des fonds seront consacrés à des projets qui contribuent à promouvoir l’action en faveur du climat, l’utilisation efficace des ressources en eau et la protection de la biodiversité. Ces projets concerneront notamment des systèmes d'irrigation à haut rendement énergétique, l'installation de panneaux solaires, des machines à faible émission de carbone, la régénération des sols et la gestion durable des ressources. Les PME et les ETI pourront accéder à des financements assortis d’échéances adaptées au cycle économique de leurs investissements et bénéficier de conditions financières plus favorables grâce à l’intervention de la BEI.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En ce qui concerne la France le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024 pour un montant total de 12,6 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser 62 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège à Luxembourg.

Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Épargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspectives stables), Standard & Poor’s (A+, perspectives stables), Fitch (A+, perspectives stables) et R&I (A+, perspectives stables).