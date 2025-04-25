Pologne : la BEI accorde plus de 525 millions d’euros à PGE, la principale entreprise de services collectifs, pour la production d’énergie renouvelable

La Banque européenne d’investissement et PGE Polska Grupa Energetyczna concluent un nouvel accord de financement d’un montant de 2,25 milliards de zlotys (plus de 525 millions d’euros).

Le prêt de la BEI soutiendra la transition énergétique de la Pologne, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité économique et la sécurité.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé 2,25 milliards de zlotys à PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE), la plus grande entreprise de services collectifs de Pologne, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable. Grâce à ce prêt assorti de conditions favorables, PGE pourra développer son réseau d’installations photovoltaïques dans tout le pays et moderniser une centrale hydroélectrique à accumulation par stockage.

Ce septième accord entre la BEI et PGE soutiendra la stratégie de décarbonation de l’entreprise en permettant la mise en œuvre des investissements prévus dans des installations photovoltaïques d’une capacité de production partagée de près de 730 MW et la modernisation d’une centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de 540 MW dans le sud de la Pologne. Mis à disposition dans le cadre de REPowerEU, le financement soutiendra la transition énergétique ainsi que l’action en faveur du climat et de l’environnement en Pologne, conformément au rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat.

« Le développement des énergies vertes est un élément clé de la transition énergétique et une condition préalable à la sécurité et à la compétitivité économique. Cet accord entre la BEI et PGE permettra d’accroître la capacité disponible en matière d’énergies renouvelables et, ce faisant, de répondre aux besoins de développement stratégique de la Pologne et de l’Union européenne dans son ensemble », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « Le financement de projets liés au climat et à la transition énergétique est l’une des principales priorités de la BEI. L’année dernière, nous avons investi 2,5 milliards d’euros dans ce domaine rien qu’en Pologne, dont 850 millions d’euros dans des projets concernant les réseaux électriques. Cette année, nous avons déjà apporté une contribution majeure à la construction d’un important parc éolien en mer, Baltica 2, et aujourd’hui nous ajoutons à notre portefeuille d’autres projets de PGE relatifs aux énergies renouvelables. »

Les investissements prévus contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique liées à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles. Ils seront principalement mis en œuvre dans des régions de Pologne où le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, contribuant ainsi à renforcer la cohésion territoriale et économique.

Le développement de sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien et le solaire nécessite une flexibilité accrue du réseau (notamment en matière de capacité de stockage), qui est rendue possible par les centrales hydroélectriques à accumulation par pompage. La centrale de PGE à Porąbka-Żar, la deuxième centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Pologne par la taille, peut stocker de l’énergie propre pendant les périodes de hausse de la production ou de baisse de la demande.

« Le développement des énergies renouvelables est un élément crucial de la transition énergétique de la Pologne. Nous devons garantir aux consommateurs un approvisionnement stable en énergie propre afin de pouvoir décarboner efficacement le secteur de l’énergie. Grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, le groupe PGE pourra accroître la part des énergies vertes dans son bouquet énergétique », a déclaré Dariusz Marzec, président du directoire du groupe PGE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En Pologne, ses financements ont atteint 5,7 milliards d’euros l’année dernière.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un montant record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

PGE Polska Grupa Energetyczna est le plus grand groupe énergétique et fournisseur d’électricité et de chaleur de Pologne. En combinant ses installations de production de combustible et d’électricité avec des réseaux de distribution, PGE garantit un approvisionnement sûr et stable en électricité et en chaleur à près de 6 millions de clients. Les unités de production du groupe produisent plus de 40 % de l’électricité polonaise. Dans les années à venir, PGE prévoit de poursuivre le développement des sources d’énergie renouvelables – en particulier l’éolien et le solaire – ainsi que d’investir dans le stockage, la distribution et la décarbonation de la production de chaleur. Le plan d’investissement du groupe PGE comprend les plus grands projets éoliens en mer de Pologne, dont le plus avancé – Baltica 2, d’une puissance de 1,5 GW et dont la mise en service est prévue en 2027 – est mis en œuvre en coopération avec Ørsted.