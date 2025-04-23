Grèce : les spécialistes de la BEI conseillent Growthfund pour renforcer la résilience climatique des ports grecs

EIB

Les services de conseil de la BEI prêtent main-forte à Growthfund en vue d’évaluer les risques climatiques qui pèsent sur les principaux ports grecs.

La BEI fournit des services de conseil ciblés dans le cadre de son engagement en faveur d’investissements dans des infrastructures durables.

Les évaluations des risques et de la vulnérabilité climatiques aideront les ports à se protéger contre les dangers potentiels liés aux changements climatiques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) fournira un soutien consultatif à Growthfund, le fonds national d’investissement de la Grèce, dans le but de contribuer à renforcer la résilience climatique des principaux ports grecs. Cette initiative portera sur la réalisation d’évaluations des risques et de la vulnérabilité climatiques concernant les ports de Volos, d’Alexandroúpoli et de Patras, afin de soutenir leur adaptation aux défis posés par les changements climatiques.

Dans le cadre de l’accord, les services de conseil de la BEI aideront les autorités portuaires concernées à identifier et à gérer les risques climatiques physiques susceptibles d’avoir une incidence sur les infrastructures et les opérations portuaires, comme les inondations côtières, l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes. Les évaluations contribueront à la définition de mesures d’adaptation spécifiques pour renforcer la durabilité à long terme et la résilience économique.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Les ports sont essentiels pour l’économie et la connectivité de la Grèce, mais ils sont confrontés à des risques croissants en raison des changements climatiques. En collaborant avec Growthfund, nous visons à fournir des évaluations structurées et des solutions stratégiques pour protéger les infrastructures portuaires vitales et assurer leur viabilité à long terme. »

Panagiotis Stampoulidis, directeur général adjoint de Growthfund, a qualifié la coopération entre Growthfund et la BEI de deuxième partenariat d’envergure entre les deux institutions, qui renforce davantage leur contribution au développement des infrastructures publiques en rendant les services plus compétitifs et plus durables. « Les changements climatiques sont l’un des plus grands défis de notre époque, et les ports – en tant qu’infrastructures critiques pour l’économie, la société et la connectivité grecques – se trouvent en première ligne. Notre collaboration avec les services de conseil de la Banque européenne d’investissement s’inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique de Growthfund visant à renforcer des infrastructures publiques clés.

Grâce à des évaluations ciblées des risques et de la vulnérabilité climatiques, nous nous efforçons de mieux protéger les ports de Volos, d’Alexandroúpoli et de Patras contre les phénomènes météorologiques extrêmes et les effets de la crise climatique en général.

En tirant parti de son réseau international, de son expertise technique et de son alignement sur les meilleures pratiques européennes, Growthfund contribue activement à la création d’un modèle de développement plus durable et résilient pour le pays. »

Une étape clé pour des infrastructures à l’épreuve des changements climatiques

Le soutien consultatif sera structuré autour de trois tâches principales :

évaluation de référence – analyse des données climatiques et de l’historique des phénomènes météorologiques extrêmes affectant une série de ports ;

évaluation des risques et de la vulnérabilité climatiques – identification des risques climatiques et de leurs répercussions, et proposition de mesures d’adaptation ;

évaluation des incidences financières – estimation des éventuelles répercussions des risques climatiques sur les coûts d’exploitation, les recettes et les besoins d’investissement.

Le projet est conforme aux politiques et aux bonnes pratiques de l’UE en matière d’action climatique, notamment aux orientations techniques de la Commission européenne pour la prise en compte des enjeux climatiques dans les projets d’infrastructure, ainsi qu’aux lignes directrices de l’AIPCN relatives à l’adaptation des ports et des voies navigables aux changements climatiques.

L’engagement de la BEI en faveur du développement durable

L’accord renforce le rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat, en soutenant des investissements qui renforcent la résilience et promeuvent des infrastructures durables. Grâce à ses services de conseil, la BEI aide les acteurs publics et privés à surmonter les obstacles à l’investissement, tout en veillant à ce que les mesures de protection contre les effets des changements climatiques soient à la fois efficaces et financièrement viables.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme nous nous y sommes engagés dans notre Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Promouvant l’intégration du marché et mobilisant des investissements, le Groupe BEI a soutenu un record de plus de 100 milliards d’euros de nouveaux investissements pour la sécurité énergétique de l’Europe en 2024 et a mobilisé 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les jeunes pousses, les entreprises en expansion et les innovateurs européens. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE.

Les services de média pourront trouver ici des photos récentes en haute résolution de notre siège.