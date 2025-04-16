Ukraine : l’oblast d’Odessa améliore les services d’urgence en agrandissant le centre de sécurité, grâce au soutien de la banque de l’UE

EIB

Un nouveau bâtiment a été inauguré dans le centre de sécurité des citoyens situé à Avangard, dans l’oblast d’Odessa, élargissant la capacité des services d’urgence à desservir plus de 36 000 habitants de la localité et des communes voisines.

Équipées pour faire face aux défis de la guerre, les nouvelles installations renforceront les opérations de sauvetage, permettront la formation sur site du personnel et fourniront un abri aux civils et aux équipes de secours pendant les raids aériens.

La construction des installations a été soutenue par le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, qui aide à la reconstruction des infrastructures sociales essentielles pour les collectivités ukrainiennes.

Avec l’ajout d’un deuxième bâtiment au centre de sécurité des citoyens à Avangard, dans l’oblast d’Odessa, la capacité d’intervention en cas d’urgence a été renforcée dans une région régulièrement visée par les bombardements russes et située sur des axes de transport clés. Le centre de sécurité joue un rôle essentiel dans la lutte anti-incendie, les interventions d’urgence et la sensibilisation du public, au bénéfice non seulement de la population d’Avangard, mais de celle des communes voisines également. Appuyé par l’Union européenne et son bras financier – la Banque européenne d’investissement (BEI) –, ce nouveau bâtiment accroît considérablement la capacité du centre à répondre aux urgences et à soutenir la population locale.

Le nouveau bâtiment améliorera les délais d’intervention d’urgence en permettant un déploiement plus rapide des équipes et du matériel de sauvetage, grâce au stockage à l’intérieur, à l’amélioration de l’espace administratif et à la capacité opérationnelle accrue. Il constituera également un abri sûr pour le personnel et les résidents pendant les raids aériens, et offrira des services d’appui social, y compris une assistance humanitaire de base et des informations pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Le bâtiment dispose d’installations de formation modernes afin de favoriser le développement des compétences et la préparation opérationnelle du personnel d’intervention.

Le projet d’agrandissement représente une valeur d’investissement totale de 484 000 euros et s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine, une initiative conjointe de l’Union européenne et de sa banque, la BEI. Le programme est mis en œuvre en partenariat avec le ministère ukrainien du développement des collectivités et des territoires, le ministère des finances, l’administration militaire de l’oblast d’Odessa et le conseil communal d’Avangard, avec l’assistance technique du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine.

Dans la seule région d’Odessa, 28 projets faisant partie de programmes de relèvement soutenus par la BEI sont en cours ou achevés, pour un montant d’investissement total de 48,7 millions d’euros. Il s’agit notamment de la reconstruction de 15 établissements d’enseignement, de sept centres médicaux, de trois bâtiments administratifs, de deux installations de traitement des eaux usées et d’une centrale de chauffage. Ensemble, ces structures renforceront les services et conduiront à une amélioration de la qualité de vie de la population locale et des communautés déplacées.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la Banque en Ukraine : « Cette nouvelle installation au sein du centre pour la sécurité des citoyens à Avangard représente un investissement important dans la sécurité et la résilience de l’oblast d’Odessa. Soutenir de telles infrastructures est exactement ce pour quoi la BEI, en tant que banque de l’Union européenne, est là : aider les collectivités ukrainiennes à rester fortes, à réagir rapidement et à progresser sur la voie du redressement. »

Rémi Duflot, chargé d’affaires par intérim au sein de la délégation de l’UE en Ukraine : « L’inauguration, aujourd’hui, d’un centre de sécurité des citoyens agrandi et rénové à Avangard marque une étape importante vers le renforcement de la résilience locale et des services d’intervention d’urgence dans l’oblast d’Odessa. En collaboration avec la BEI, nous continuons de restaurer les infrastructures sociales essentielles dans toute l’Ukraine afin d’aider les collectivités à se relever face à l’agression brutale perpétrée par la Russie. »

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des collectivités et des territoires : « Chaque nouvelle installation inaugurée dans le cadre des programmes de relèvement de la BEI, comme celle du centre de sécurité des citoyens ce jour à Avangard, rend nos collectivités plus fortes, mieux préparées et mieux équipées en solutions modernes. Grâce au soutien de l’UE, non seulement nous relevons les défis actuels, mais nous jetons également les bases de la reprise, du développement et de la résilience à long terme de l’Ukraine. »

Oleh Kiper, chef de l’administration militaire de l’oblast d’Odessa : « L’agrandissement du centre de sécurité des citoyens à Avangard s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à renforcer les services essentiels et à améliorer la vie quotidienne des habitants de l’oblast d’Odessa. Avec le soutien de l’UE et de la BEI, 28 projets de relèvement font déjà une réelle différence, depuis les écoles et les hôpitaux jusqu’aux infrastructures de chauffage et d’approvisionnement en eau. Ces investissements aident nos collectivités à rester résilientes et à aller de l’avant malgré la guerre. »

Serhiy Khroustovsky, chef du conseil communal d’Avangard : « Ce centre est synonyme de protection et d’intervention rapide – exactement ce dont l’oblast d’Odessa a besoin au moment où il se trouve sous une menace constante. Je suis fier de voir la commune d’Avangard montrer comment, grâce à un soutien adéquat, le leadership local peut avoir un impact réel. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine : « Le redressement de l’Ukraine est déjà en cours et, au PNUD, nous sommes fiers d’apporter notre soutien par l’intermédiaire des programmes de relèvement de la BEI. Ensemble, nous produisons des résultats tangibles pour des collectivités comme celle d’Avangard, qui peuvent désormais mieux servir et soutenir leurs habitants, y compris dans les conditions les plus difficiles. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI appuie la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de redressement depuis les premiers jours de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. Il a déjà décaissé 2,2 milliards d’euros à cette fin depuis 2022. La Banque poursuit son action centrée sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics essentiels dans l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un accord de garantie signé avec la Commission européenne, elle prévoit d’investir au moins 2 milliards d’euros supplémentaires dans des mesures urgentes de relèvement et de reconstruction. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros mise en place par l’Union européenne pour la période 2024-2027 et est en pleine adéquation avec les priorités de l’État ukrainien.

Les programmes d’appui au redressement de l’Ukraine soutenus par la BEI

La construction du deuxième bâtiment du centre de sécurité des citoyens à Avangard, dans l’oblast d’Odessa, a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine – un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’euros consenti par la Banque européenne d’investissement. Dans l’ensemble, la Banque finance trois programmes d’appui au relèvement, d’un montant total de 640 millions d’euros, qui sont accordés sous forme de prêts-cadres à l’État ukrainien. Grâce à ces programmes, les collectivités ukrainiennes ont accès à des ressources financières leur permettant de remettre en état les infrastructures sociales essentielles, notamment les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux, les logements, ainsi que les systèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau. Ces programmes soutenus par la BEI bénéficient en outre de subventions de l’UE, d’un montant de 15 millions d’euros, visant à faciliter leur mise en œuvre. Le ministère ukrainien du développement des collectivités et des territoires, en collaboration avec le ministère des finances, coordonne et supervise la mise en œuvre des programmes, tandis que les autorités locales sont responsables de la gestion des sous-projets de relèvement. Le PNUD en Ukraine fournit une assistance technique aux collectivités locales, aidant à la mise en œuvre des projets et assurant un suivi indépendant pour garantir la transparence et la responsabilité. De plus amples informations sur ces programmes sont disponibles ici.