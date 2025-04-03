Allemagne : 400 millions d’euros pour l’avenir énergétique de la Saxe orientale : la BEI finance l’extension des réseaux de SachsenEnergie

Le prêt soutiendra l’extension, la transformation numérique et la stabilité des réseaux électriques.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 400 millions d’euros au groupe SachsenEnergie pour poursuivre le développement des réseaux électriques en Saxe orientale. Les fonds serviront à moderniser et à étendre les réseaux électriques ainsi qu’à assurer l’approvisionnement en électricité de la région sur le long terme. SachsenEnergie et l’opérateur de réseaux SachsenNetze prévoient d’investir un total de 732 millions d’euros d’ici à 2027. Le prêt de la BEI contribuera de manière déterminante à garantir la sécurité de l’approvisionnement électrique des entreprises et des ménages face à une augmentation de la demande d’électricité. La modernisation des réseaux a vocation à permettre une meilleure intégration de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Un accès fiable permanent à une énergie à faible coût est la clé de la compétitivité internationale et de la résilience de notre économie. C’est pourquoi le développement des énergies renouvelables doit aller de pair avec la modernisation de nos réseaux de distribution. Ce financement en faveur de SachsenEnergie est l’une des plus grandes opérations directes que la Banque européenne d’investissement ait mises en œuvre à ce jour avec un fournisseur municipal d’énergie en Allemagne. Grâce à des sous-stations électriques, nœuds de réseau et lignes à haute tension de haute performance, nous faisons progresser ensemble la transition énergétique afin d’assurer une croissance durable en Saxe orientale. »

Frank Brinkmann, président du directoire du groupe SachsenEnergie : « Les réseaux énergétiques stables constituent l’épine dorsale du développement industriel et de la transition énergétique. SachsenEnergie fait face à d’immenses défis pour financer l’extension nécessaire de ses réseaux énergétiques à une échelle sans précédent. C’est pourquoi il est essentiel de pouvoir compter sur des partenaires financiers fiables dotés d’une vision à long terme, tels que la Banque européenne d’investissement (BEI). Nous remercions la BEI de la grande confiance qu’elle nous témoigne et du soutien qu’elle apporte à nos projets de développement. »

Investissements ciblés dans le renforcement des réseaux

Les investissements dans les infrastructures de réseau sont financés à la fois par des fonds propres et de la dette afin de créer une structure de financement optimale, durable et sûre. Le prêt de la BEI servira à financer l’extension, la modernisation, la transformation numérique et, partant, la stabilité des réseaux de distribution d’électricité qui desservent la ville de Dresde et les arrondissements saxons de Bautzen, Görlitz, Meissen et Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est.

La cérémonie officielle de signature des contrats de financement a eu lieu ce jour à la sous-station électrique de Dresde-Räcknitz, en présence de Nicola Beer, vice-présidente de la BEI, Frank Brinkmann et Axel Cunow, respectivement président du directoire et directeur financier du groupe SachsenEnergie, ainsi que Steffen Heine, directeur général de SachsenNetze. La sous-station électrique sera dotée d’un système de commutation 110 kV plus grand et plus puissant. Les travaux s’inscrivent dans le cadre d’une vaste série de mesures visant à renforcer les réseaux électriques de Dresde, la capitale de la Saxe, afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la population et le développement de l’industrie dans le nord de la ville (Infineon, ESMC, etc.). En 2025, SachsenNetze se concentrera sur l’extension du réseau à haute tension. Outre les travaux prévus à Dresde, le nœud de réseau de Horka (district de Görlitz), à l’est de Niesky, ainsi que l’agrandissement de la sous-station de Zeithain (district de Meissen) font partie des projets clés qui permettront de disposer d’infrastructures énergétiques durables pour des réseaux électriques stables.

D’ici à 2028, SachsenNetze prévoit d’optimiser, de renforcer, de renouveler ou d’installer 170 kilomètres de lignes à haute tension ainsi que d’agrandir ou de construire 20 sous-stations électriques. Entre 2029 et 2033, d’autres travaux seront réalisés sur 125 kilomètres de lignes électriques à haute tension et dans 29 sous-stations. Dans un horizon à long terme (2045), de vastes rénovations sont prévues sur 280 kilomètres supplémentaires de lignes électriques et dans 25 sous-stations. En outre, le réseau de moyenne tension sera largement étendu pour répondre aux besoins croissants en électricité de la région.

Informations complémentaires sur l’extension des réseaux

Des informations détaillées sur les plans de développement des réseaux de SachsenNetze peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.sachsen-netz.de/Netzausbau. L’objectif du groupe SachsenEnergie est de garantir la sécurité à long terme de l’approvisionnement en électricité de Dresde et de la Saxe orientale. Face à l’augmentation des besoins, le développement cohérent des infrastructures est essentiel pour assurer un avenir énergétique stable.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, favorisent le développement durable et améliorent la cohésion sociale et territoriale. Ils stimulent l’innovation et soutiennent une transition rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

La BEI et la sécurité énergétique : La BEI met à disposition 45 milliards d’euros supplémentaires pour financer les énergies renouvelables sur la période 2023-2027 afin de soutenir l’objectif de REPowerEU : mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles en provenance de Russie. En décembre 2023, la BEI a également décidé, dans le cadre du train de mesures de l’UE sur l’éolien, de fournir des garanties d’un montant de 5 milliards d’euros pour soutenir l’octroi de prêts au secteur de la production d’énergie éolienne. La BEI contribue ainsi de manière notable à l’indépendance énergétique de l’Europe.

À propos du groupe SachsenEnergie

Le groupe SachsenEnergie est la plus grande entreprise municipale de services collectifs d’Allemagne de l’Est et fournit à quelque 600 000 clients un accès fiable à l’énergie, à l’eau, aux télécommunications, aux services relatifs à l’énergie et à des infrastructures modernes. SachsenEnergie est partenaire de la région de Saxe et de la ville de Dresde. Plus de 160 communes font confiance à ses concepts d’approvisionnement sur mesure et à son offre variée de services relatifs à la gestion communale moderne de l’énergie, aux énergies renouvelables, à l’électromobilité ou encore aux télécommunications. Avec un effectif de plus de 4 000 personnes et un chiffre d’affaires annuel de 5 milliards d’euros, SachsenEnergie est le pôle énergétique fort au cœur de la Saxe.

Les ventes d’énergie de SachsenEnergie représentent au total 44 330 gigawattheures (GWh). Le gestionnaire de réseaux SachsenNetze exploite, entretient et modernise un réseau électrique d’une longueur d’environ 24 648 kilomètres et un réseau gazier d’environ 6 858 kilomètres. Le réseau énergétique de SachsenEnergie comprend également un réseau de chauffage urbain de 647 kilomètres de long et 2 420 kilomètres de conduites d’eau. En tant que prestataire de services de télécommunications, SachsenEnergie dispose actuellement d’un réseau de fibre optique de 5 000 kilomètres, qui sera porté à 15 000 kilomètres d’ici à 2027.