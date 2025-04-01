Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Allemagne : NORD/LB et la BEI annoncent un partenariat de 165 millions d’euros à l’appui d’investissements dans les énergies renouvelables en Europe

1 avril 2025
EIB

NORD/LB Norddeutsche Landesbank (NORD/LB) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé ce jour un partenariat important visant à accélérer la transition vers une énergie propre dans l’ensemble de l’Union européenne.

Ce nouveau dispositif soutiendra de nouveaux projets d’énergie renouvelable de petite et moyenne dimension dans toute l’Europe.

Bernhard Kluttig, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’économie et de l’action pour le climat : « Accélérer les investissements dans les énergies renouvelables n’est pas seulement une étape cruciale dans la lutte contre les changements climatiques, c’est aussi une formidable opportunité pour les entreprises allemandes et européennes. Ce partenariat entre NORD/LB et la BEI, à l’appui de projets vitaux tels que ceux axés sur l’énergie photovoltaïque, l’éolien terrestre et le stockage par batteries, renforcera notre indépendance énergétique et stimulera l’innovation et la croissance dans le secteur des technologies propres. De telles initiatives sont essentielles pour atteindre nos objectifs en matière de climat tout en favorisant une économie compétitive et durable. »

L’accord de financement a été officiellement signé à la Foire de Hanovre par Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement, et Jörg Frischholz, directeur général de NORD/LB, en présence de Bernhard Kluttig, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’économie et de l’action pour le climat.

Jörg Frischholz, directeur général de NORD/LB : « En tant que partenaire de longue date de la BEI, NORD/LB se réjouit de notre partenariat renforcé pour soutenir la transition écologique et permettre à nos clients d’investir dans une gamme de nouveaux projets liés aux énergies renouvelables. L’accord conclu ce jour s’appuie sur le succès de notre coopération et sur notre engagement commun à soutenir les investissements et l’innovation dans le domaine des énergies propres. »

Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement : « Il est essentiel de soutenir les investissements visant à exploiter les énergies renouvelables dans l’ensemble de l’UE pour réaliser la transition énergétique, améliorer la sécurité énergétique et, comme nous le voyons ici à la Foire de Hanovre, tirer parti des atouts de l’Europe en matière de technologies propres. Ensemble, la BEI et NORD/LB veillent à ce que les énergies renouvelables puissent être développées dans toute l’Europe, afin de faire baisser les factures énergétiques. »

Dans le cadre de cette initiative, la BEI fournira 125 millions d’euros et NORD/LB fournira des financements supplémentaires, afin d’améliorer l’accès aux financements essentiels qui contribueront à accélérer le déploiement d’infrastructures cruciales dans le domaine des énergies renouvelables. Le dispositif visera spécifiquement des projets dans des domaines clés tels que les systèmes photovoltaïques, les parcs éoliens terrestres et le stockage par batteries dans les pays de l’Union européenne.

Cette initiative s’appuie sur le déploiement réussi du premier volet du dispositif au cours de l’année dernière, qui a soutenu des projets éoliens et solaires de grande dimension en Allemagne et en France.

Informations générales

À propos de NORD/LB

NORD/LB Norddeutsche Landesbank est une banque commerciale allemande de premier plan ; elle fait partie du groupe S-Finance. Ses principaux domaines d’activité comprennent les services aux entreprises, les financements spécialisés dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures de même que pour le financement de l’immobilier commercial via Deutsche Hypo, les activités de marchés des capitaux, la coopération avec des caisses d’épargne ainsi que les services aux clients commerciaux et particuliers, y compris la gestion de patrimoine. La banque a son siège à Hanovre, Braunschweig et Magdebourg, et des succursales dans d’autres villes allemandes et à l’étranger, notamment au Luxembourg, à Londres, à New York et à Singapour.

À propos de la BEI

En tant que banque européenne du climat, la Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : climat et environnement, développement, innovation et compétences, et petites et moyennes entreprises (PME). La BEI travaille en étroite collaboration avec des institutions européennes pour mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe.

©EIB
©EIB
©EIB
Contact

Richard Willis

Press Office

Référence

2025-165-FR

Mots-clés correspondants

  • infrastructures
  • climat
  • énergies renouvelables
  • action en faveur du climat
  • Le Comité de direction
  • Nicola Beer
