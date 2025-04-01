La BEI met 50 millions d’euros à disposition pour les infrastructures et les points de passage ferroviaires aux frontières de l’Ukraine afin de stimuler la connectivité et les échanges commerciaux avec l’UE

EIB

Les travaux de modernisation aux frontières de l’Ukraine avec les pays voisins de l’UE contribueront à rationaliser la circulation des marchandises et des voyageurs et renforceront le rôle de l’Ukraine en tant que pôle de transport.

Le projet comprendra la réparation de voies, le déplacement d’opérations d’inspection des wagons, la reconstruction d’un terminal intermodal et l’installation de nouvelles grues à portique.

L’opération est cofinancée par le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et appuyée par les services de conseil de la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et l’État ukrainien ont signé un accord portant sur l’affectation de 50 millions d’euros de financements de la BEI à la compagnie ferroviaire nationale ukrainienne Ukrzaliznytsia, pour la modernisation des principaux points de passage ferroviaires aux frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, contribuant ainsi à l’initiative des corridors de solidarité UE-Ukraine qui vise à faciliter la connectivité et les échanges transfrontaliers. L’accord a été signé par la BEI et par le ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires. Assorti d’une garantie de l’UE au titre de la facilité pour l’Ukraine, l’investissement améliorera les opérations de fret et renforcera les liaisons commerciales et de transport de l’Ukraine avec l’Union européenne. Les travaux de modernisation sont cofinancés au moyen d’une aide non remboursable de l’Union européenne au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). L’initiative bénéficie également de conseils fournis au titre de Jaspers, une initiative conjointe de la Commission européenne et de la BEI.

Les fonds mis à disposition sont destinés à financer la modernisation des infrastructures aux frontières et des tronçons ferroviaires avoisinants du côté ukrainien, afin de soutenir l’accroissement et l’accélération des échanges transfrontaliers de marchandises. Les interventions financées comprendront la réparation des voies délabrées, le déplacement d’opérations d’inspection des wagons, la reconstruction d’un terminal intermodal et l’installation d’équipements tels que des grues. Au-delà des opérations de fret, les travaux de modernisation auront également des retombées positives directes sur le transport de voyageurs, sachant que les voies ferrées concernées accueilleront à la fois des trains de marchandises et des trains de voyageurs, et favoriseront ainsi des déplacements transfrontaliers plus sûrs, plus rapides et plus efficaces.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du soutien plus large de 150 millions d’euros de la BEI à la modernisation des chemins de fer ukrainiens. En 2022, la première tranche de 100 millions d’euros avait été mise à disposition dans le cadre de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine afin de financer des réparations d’urgence et de rétablir les services ferroviaires essentiels. Ce montant avait été complété par une aide non remboursable de l’UE de 6,7 millions d’euros pour répondre aux besoins immédiats du pays en guerre.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La BEI est un partenaire de longue date d’Ukrzaliznytsia. Elle l’était déjà bien avant le début de la guerre. Avec ce nouveau concours, nous continuons à renforcer l’infrastructure ferroviaire ukrainienne dans une période critique. La modernisation des points de passage aux frontières et des principales liaisons ferroviaires contribuera à éliminer les goulets d’étranglement, à accélérer la circulation des marchandises et à renforcer l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne. »

Marta Kos, commissaire européenne chargée de l’élargissement : « L’accord signé ce jour entre la Banque européenne d’investissement et l’Ukraine est une nouvelle étape vers l’intégration progressive de l’Ukraine dans l’UE. Cet investissement de 50 millions d’euros dans la modernisation des principaux points de passage ferroviaires aux frontières consolidera les infrastructures de l’Ukraine et ses liaisons avec l’Union européenne. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure économique. C’est aussi un engagement stratégique à rapprocher encore davantage l’Ukraine de l’UE en améliorant les échanges commerciaux, la mobilité des personnes et les liaisons de transport. Notre message au peuple ukrainien est clair : l’Europe est à vos côtés aujourd’hui et elle le sera demain. »

Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « L’infrastructure ferroviaire joue aujourd’hui un rôle vital pour l’Ukraine, en garantissant la circulation des marchandises, en fournissant des services essentiels et en assurant des liaisons stratégiques avec l’Union européenne. Nous nous félicitons de cet appui de 50 millions d’euros de la BEI consacré à la modernisation de nos points de passage ferroviaires aux frontières. C’est une étape essentielle dans la reconstruction et l’extension de nos infrastructures aux frontières. Elle libérera un nouveau potentiel pour les flux de fret et nous rapprochera encore davantage de la pleine intégration dans l’Union européenne. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI appuie la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de redressement depuis les premiers jours de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. Il a déjà décaissé 2,2 milliards d’euros à cette fin depuis 2022. La BEI poursuit son action centrée sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics essentiels dans l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un accord de garantie signé avec la Commission européenne, elle prévoit d’investir au moins 2 milliards d’euros supplémentaires dans des mesures urgentes de redressement et de reconstruction. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros mise en place par l’Union européenne pour la période 2024-2027 et est en pleine adéquation avec les priorités de l’État ukrainien.