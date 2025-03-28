Chili : l’Union européenne, la BEI et la KfW mettront à disposition 216,5 millions d’euros au maximum pour financer des projets liés à l’hydrogène renouvelable

EIB

La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, soutiendra ce secteur et aidera le pays à atteindre son objectif de 100 % d’énergie propre d’ici à 2050.

La Commission européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque allemande de développement KfW, agissant pour le compte du ministère fédéral allemand de l’économie et de la protection du climat (BMWK) et de la Commission européenne, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) et le ministère de l’énergie de la République du Chili ont signé aujourd’hui des accords visant à soutenir l’industrie chilienne de l’hydrogène renouvelable en pleine croissance par l’intermédiaire de la plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe. La cérémonie de signature s’est déroulée à Santiago du Chili en présence de Jozef Sikela, commissaire européen aux partenariats internationaux, Diego Pardow, ministre de l’énergie de la République du Chili, José Miguel Benavente, vice-président exécutif de la CORFO, Thouraya Triki, directrice du département Partenariats internationaux de la BEI, et Thomas Schmitt, chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne au Chili, qui représentait la KfW.

Cette plateforme de financement contribuera à la décarbonation de l’économie chilienne et créera des emplois verts et des débouchés commerciaux pour les entreprises chiliennes et européennes, tout en aidant l’Europe à répondre à sa demande d’importation d’hydrogène renouvelable. La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, relève du programme d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui facilite des projets d’investissement prioritaires visant à répondre aux besoins de l’Amérique latine et des Caraïbes en matière d’infrastructures, tout en créant une valeur ajoutée locale et en promouvant la croissance, des emplois décents et la cohésion sociale.

Dans le cadre de cette plateforme, la BEI et la KfW peuvent fournir à la République du Chili jusqu’à 200 millions d’euros (100 millions d’euros chacune), la CORFO étant l’organisme de mise en œuvre chargé d’acheminer les fonds vers des initiatives liées à l’hydrogène renouvelable. La Facilité d’investissement de l’UE pour l’Amérique latine et les Caraïbes fournira une subvention supplémentaire de 16,5 millions d’euros. La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, soutient l’ambition chilienne de voir les énergies renouvelables et propres devenir les principales sources de production, avec en ligne de mire 100 % d’énergie propre d’ici à 2050. L’opération devrait contribuer à la mise en place d’au moins 150 MW de capacités supplémentaires de production d’énergie renouvelable et de 150 MW de capacités supplémentaires d’électrolyse dans le pays.

« Avec cet accord, l’Union européenne réaffirme sa vision de l’hydrogène renouvelable en tant que pilier de l’énergie de demain. En collaboration avec le Chili, un pays chef de file de la région dans ce domaine, nous faisons progresser le développement de ce secteur clé. La collaboration entre la CORFO, la Banque européenne d’investissement (BEI), la KfW et l’Union européenne permet d’acheminer des ressources stratégiques vers des projets novateurs, générant ainsi des avantages mutuels pour le Chili et l’Europe. Cette initiative illustre clairement l’engagement de l’Équipe Europe en faveur de la durabilité, de la création d’emplois verts et du renforcement de nos liens économiques », a déclaré Jozef Sikela, commissaire européen aux partenariats internationaux.

« La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, soutenue par l’Équipe Europe, jouera un rôle clé dans l’appui des efforts de l’État chilien pour développer un secteur de l’hydrogène renouvelable durable et compétitif. Par l’intermédiaire de cette plateforme, l’Équipe Europe démontre une fois de plus son engagement à faire progresser les grandes priorités d’investissement de la stratégie “Global Gateway”. En nous alignant sur les objectifs ambitieux du Chili en matière d’action climatique, nous favorisons des solutions énergétiques vertes qui créent des emplois, encouragent l’innovation et renforcent la coopération entre l’UE et l’Amérique latine. Ce partenariat reflète notre vision commune d’un avenir plus propre et plus durable », a affirmé Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« La mise en place d’une filière de l’hydrogène vert n’est pas seulement l’occasion de poursuivre le processus de décarbonation, elle peut aussi contribuer à créer des emplois de qualité et des débouchés pour les régions où seront implantés les projets. Par conséquent, cette initiative menée par l’Union européenne, qui constitue une nouvelle étape dans notre longue et étroite collaboration, est une excellente nouvelle pour le secteur de l’énergie, mais aussi pour les citoyennes et citoyens de notre pays », a déclaré Diego Pardow, ministre de l’énergie de la République du Chili.

« Le développement du secteur de l’hydrogène vert représente un défi majeur, non seulement au Chili, mais aussi à l’échelle mondiale. La création du mécanisme pour l’hydrogène vert de la CORFO, grâce à des contributions d’institutions multilatérales, dont la KfW et la Banque européenne d’investissement, constitue un pas en avant très pertinent et nécessaire pour disposer d’instruments financiers susceptibles de donner un signal important de la part de l’État afin de soutenir le développement de l’industrie et des projets à grande échelle. Nous relevons ce défi avec beaucoup d’énergie et d’enthousiasme », a indiqué José Miguel Benavente, vice-président exécutif de la CORFO.

« Le Chili dispose d’un potentiel exceptionnel en matière d’énergies renouvelables pour le développement de la production d’hydrogène vert. Pour exploiter ce potentiel, il est essentiel de mobiliser des investissements privés. Le financement de la KfW pour le compte du BMWK appuiera la mobilisation de capitaux privés pour les projets chiliens de production d’hydrogène à un stade précoce. Par la suite, il devrait également permettre l’exportation d’hydrogène vert vers des clients européens dans le cadre de partenariats pour l’hydrogène », a déclaré Thomas Schmitt, chargé d’affaires de l’ambassade d’Allemagne au Chili.

La plateforme de financement de l’hydrogène renouvelable au Chili, appuyée par l’Équipe Europe, s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne, qui soutient des projets resserrant les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. La stratégie « Global Gateway » est une contribution de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement général dans le monde. Entre 2021 et 2027, l’Union européenne prévoit de mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements pour des projets durables et de grande qualité, en tenant compte des besoins des pays partenaires et en garantissant des avantages durables pour les populations locales.

Informations générales

À propos de BEI Monde

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats solides et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. Les services de média pourront trouver ici des photos du siège de la BEI.

À propos de BEI Monde au Chili

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2024, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 8,4 milliards d’euros par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour soutenir les activités hors UE. Depuis que la BEI a débuté ses opérations au Chili en 1994, elle a prêté plus de 942 millions d’euros à des conditions avantageuses, sur le plan tant de la durée que des taux d’intérêt, pour financer des investissements visant à améliorer la qualité de vie de la population chilienne.

À propos de BEI Monde en Amérique latine

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine en 1993, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 15 milliards d’euros à l’appui de plus de 170 projets dans 15 pays de la région.

À propos du programme d’investissement « Global Gateway »

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre du programme d’investissement « Global Gateway » de l’Union européenne, qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, BEI Monde place l’investissement dans la connectivité au cœur de son action. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’euros d’investissements, soit environ un tiers du budget global de l’initiative, y compris au Chili et en Amérique latine.