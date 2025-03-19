BEI Monde aide les villes d’Afrique de l’Est à réaliser des projets urbains résilients face aux changements climatiques

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) accorde une assistance technique représentant plus de 1,2 million d’euros (plus de 166 millions de shillings kényans) aux villes d’Afrique de l’Est pour appuyer la préparation de projets de développement urbain à l’épreuve des changements climatiques.

Les villes qui bénéficieront de cette assistance technique sont Kericho, Nyamira, Kisumu, Embu, Eldoret et Malindi au Kenya, ainsi que Zanzibar en Tanzanie et Makindye en Ouganda.

Le soutien de BEI Monde aux villes est financé grâce au City Climate Finance Gap Fund, un fonds fiduciaire à donateurs multiples, soutenu par l’Allemagne et le Luxembourg et mis en œuvre conjointement avec la Banque mondiale, en partenariat étroit avec l’Agence allemande de coopération au développement (GIZ). Le programme d’assistance technique se concentrera sur la préparation de projets à un stade précoce dans le but de faciliter l’accès au financement pour des projets urbains qui, sans cela, risqueraient de ne pas se concrétiser.

L’essentiel du soutien aux villes d’Afrique de l’Est sera axé sur l’évaluation des options de gestion des déchets solides et des boues de vidange, ainsi que des solutions de valorisation énergétique des déchets par la production de biogaz et le traitement des eaux usées. Les solutions préliminaires proposées recommandent des plans intégrés de gestion des déchets solides qui englobent le tri des déchets à la source mais aussi lors de la collecte, la valorisation des déchets et leur élimination correcte.

Une autre mission d’assistance technique a pour but de favoriser la mobilité active en évaluant les options de transport non motorisé, en mettant en œuvre des mesures de protection contre les inondations urbaines pour atténuer les risques d’inondation et en renforçant la durabilité environnementale par la création de parcs publics verts ainsi que par l’expansion de la sylviculture et de la biodiversité en milieu urbain.

Au Kenya, le soutien de BEI Monde vise à aider les villes à accéder à un soutien financier supplémentaire au titre d’un programme d’investissement dans les infrastructures (« Kenya Urban Support Programme II ») en cours, à l’issue de l’assistance technique apportée via le Gap Fund.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Les villes et les collectivités locales jouent un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques, car ce sont elles qui en subissent le plus les effets. Cependant, elles éprouvent souvent des difficultés à mettre en place des infrastructures résilientes aux changements climatiques, principalement en raison d’un manque de ressources et de compétences pour créer des projets solides et prêts à recevoir des investissements. En soutenant le Gap Fund, la BEI aide les villes à combler ces lacunes et à préparer des projets climatiques efficaces. »

L’assistance technique à la préparation des projets joue un rôle majeur pour faciliter la mise en œuvre et le financement des projets d’action pour le climat en tirant parti des options bancables. Cela est particulièrement vrai au niveau municipal ou infranational, car les autorités locales ne disposent pas toujours de capacités internes suffisantes pour préparer des projets solides susceptibles d’attirer des bailleurs de fonds publics et privés à l’échelon international.

La Banque européenne d’investissement est très active dans le financement de l’action en faveur du climat en milieu urbain, notamment par l’intermédiaire du City Climate Finance Gap Fund. Elle collabore avec d’autres partenaires pour apporter des conseils à l’appui de projets qui placeront les villes sur la voie de la neutralité carbone.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos du City Climate Finance Gap Fund

Les villes sont essentielles pour créer un avenir adapté aux changements climatiques. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, qui génèrent 80 % de la production économique totale et représentent 70 % des émissions mondiales de CO 2 . Bien que l’urbanisation soit un moteur clé de la croissance, des phénomènes tels que l’urbanisation rapide et non planifiée et l’étalement urbain menacent d’accroître les émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité aux changements climatiques et à d’autres chocs. Alors qu’elles prennent des mesures pour devenir sobres en carbone et résilientes face aux changements climatiques, de nombreuses villes et collectivités locales sont confrontées à des obstacles dans l’accès au financement ainsi qu’à des difficultés de planification et de préparation des projets, par manque de capacités ou de ressources, en particulier dans les premiers stades du cycle des projets. Le Gap Fund aide les villes à relever ces défis spécifiques.

Le 20 septembre 2023, l’Allemagne et le Luxembourg ont annoncé un nouveau financement de 50 millions d’euros en faveur du City Climate Finance Gap Fund (ou Gap Fund), un fonds à donateurs multiples mis en œuvre par la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement en coopération avec d’autres partenaires. Ces ressources appuieront la mise en œuvre de projets urbains à faible intensité de carbone et à l’épreuve des changements climatiques, et doubleront pratiquement la capitalisation du Gap Fund, la portant à 105 millions d’euros, ce qui en fera l’un des plus importants fonds d’assistance technique à l’appui de projets en phase initiale pour les villes et le climat.

Il fournit des financements indispensables pour l’assistance technique et le renforcement des capacités en phase initiale, afin que les villes des pays à revenu faible et intermédiaire puissent mettre en œuvre leurs plans d’action pour le climat, élaborer des concepts de projet robustes et accéder à des ressources de financement en faveur de l’action climatique. Depuis la création du Gap Fund en 2020, la BEI a soutenu par l’entremise de celui-ci 137 villes dans des pays émergents ou en développement.